L’App eAgora és una eina integral que permet millorar la interacció i l’experiència ciutadana

La ciutat de Torrent llança la plataforma eAgora, una eina per a dispositius mòbils que permet millorar la interacció i l’experiència dels habitants de Torrent.

La ciutat de Torrent llança la plataforma eAgora, una eina per a dispositius mòbils que permet millorar la interacció i l’experiència dels habitants de Torrent. Una plataforma integral que proporciona a la ciutadania una varietat d’eines i servicis que faciliten l’accés a la informació. La participació ciutadana i la gestió de servicis municipals.

Esta iniciativa s’emmarca en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrada de Torrent 2015-2025 (EDUSI). Compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. A través de eAgora, les persones usuàries poden accedir a un panell de gestió centralitzat que inclou notícies. Notificacions i alertes per a mantindre a la ciutadania informada sobre esdeveniments i novetats a la ciutat.

L’aplicació també permet realitzar inscripcions i adquirir entrades amb opcions de pagament segur. Programar cites prèvies per a servicis municipals i accedir a una bústia ciutadana, com a canal directe per a expressar comentaris, suggeriments o preocupacions.

Oferix la possibilitat de reservar espais esportius i municipals

Gràcies a esta nova eina, és possible comunicar a l’Ajuntament incidències en la via pública i conéixer en tot moment l’estat d’estes. Així com la seua ubicació a través de la geolocalització. Entre les seues moltes prestacions, també oferix la possibilitat de reservar espais esportius i municipals, així com accedir a punts d’interés i rutes.

També accedir a informació útil sobre tràmits municipals i servicis, simplificant els processos burocràtics. A més, inclou accés a l’observatori de la ciutat, on es poden consultar dades mediambientals de mobilitat. Padró o ocupació, entre altres, així com l’accés directe a les diferents pàgines web i xarxes socials corresponents als múltiples servicis municipals.

L’App eAgora és completament gratuïta i es pot instal·lar en qualsevol dispositiu Android o IOS a través de l’App Store o escanejant el seu codi QR. Dins de l’aplicació, l’usuari haurà de buscar ‘Ajuntament de Torrent’ i donar-li al botó de seguir. A partir d’eixe moment, es trobarà connectat a totes les prestacions esmentades i rebrà una notificació cada vegada que es publique una notícia.

Amb este pas avant en la implantació de noves tecnologies, l’Ajuntament de Torrent vol reflectir el seu compromís amb la millora contínua dels servicis municipals, proporcionant als usuaris una eina accessible i fàcil d’usar.