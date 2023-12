El Espai Metropolità d’Art de Torrent (EMAT) va acollir la celebració de l’esdeveniment ahir a la vesprada

Raúl Marek va rebre a les mans de l’alcaldessa Amparo Folgado el guardó al ‘Millor esportista de l’any’

El Espai d’Art Metropolità de Torrent (EMAT) es va engalanar ahir per a acollir el lliurament de premis de la XXXVII edició de la Gala de l’Esport. La societat torrentina es va donar cita en aquest esdeveniment tan assenyalat, un any més, per a mostrar el seu reconeixement a l’esforç, mèrit i dedicació dels clubs i esportistes locals més destacats de la temporada 2022-23.

En aquesta ocasió, els encarregats de fer lliurament dels diferents guardons en cada categoria van ser l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, el regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real, la regidora de la Dona, Amparo Chust, el portaveu del PSOE, Andrés Campos, el portaveu de Compromís-Podem-Esquerra Unida, Xavier Martí, l’ex futbolista torrentino, Prudencio Sáez, i l’ex entrenador local, Vicente Bacete,

El presentador de la gala, Nacho Cotino, va obrir l’acte donant la benvinguda a tots els presents, anticipant amb un discurs carregat d’energia una vetlada que prometia ser molt especial. Seguidament, va prendre la paraula Guillermo Alonso del Real, qui va felicitar els esportistes per “el gran acompliment mostrat durant aquesta temporada” i va destacar que aquest 2023 ha sigut un any carregat de “importants assoliments per a Torrent en les múltiples disciplines en les quals la ciutat està representada”. L’edil va concloure el seu discurs assenyalant l’admiració que sent pel lliurament i el sacrifici que demostren dia a dia per la seua gran passió: l’esport.

A continuació, els clubs van distingir als seus esportistes més destacats de la temporada, els qui van pujar un a un a l’escenari per a recollir el seu guardó. Posteriorment es va fer lliurament d’una menció especial al Club Atletisme Torrent, per la seua incommensurable actuació en les diferents competicions d’enguany; i a Miguel Vidal Galindo, vencedor del Campionat del Món i d’Europa de Triatló Acuatlón. Després de la qual cosa va arribar el moment d’entregar els premis de l’Ajuntament de Torrent, destacant el de ‘Club amb millor trajectòria’ per al Torrent C.F., el de ‘Esportistes amb major proyeccion’ per a la nadadora Isabel Jiménez Campos i el gimnasta Andrés Almerich Gorriz, i el de ‘Entrenador de l’any’ per a Vicente Marí Sánchez.

Una vegada finalitzada el lliurament d’aquests guardons, l’alcaldessa Amparo Folgado va manifestar en el seu discurs: “Tots vosaltres sou un orgull per a la nostra ciutat i feu amb el vostre sacrifici i esforç més gran el nom de Torrent. Us heu guanyat aquest premi i un lloc molt especial en la història del nostre municipi. Gràcies per ser un exemple a seguir, continueu fent el que estimeu”.

El fermall d’or a l’acte el va posar el lliurament del premi al ‘Millor esportista de l’any’, recaient tan distingit reconeixement en Raúl Marek Szpunar Rosa, qui no deixa de demostrar una destresa excepcional en Salvament i Socorrisme.

PREMIS D’ENTITATS A ESPORTISTES

Gimnàstica Rítmica (3+2)

1. CGA Acrobatics Torrent – Alba Ginés Vaz

2. Club Gimnàstica Rítmica CoreoEsport – Noa Aceituno

3. Club Gimnàstica Rítmica ITVECA – Claudia Penella

4. Club Gimnàstica Rítmica Torrent – Aitana Arnau Ros

5. CGR ANGELS – NICOLE STOYKOVA

Futbol (2+2)

1. Torrent CF – Enrique Bartual González

2. CD Montesión – Claudia Carratalá Moñino

3. CEF Hispanic Futsal Torrent – Mº José Climent

Baloncesto

1. Nou Bàsquet Torrent – David Calero

2. UBF – Equip Aleví A

Handbol, Voleibol i Rugbi

1. Club Handbol Torrent – Reme Garrido Pérez

2. Club Voleibol Torrent – Vega Nadal

3. Club Rugbi Ciutat de Torrent – Dario Peñarubia de la Creu

Natació

1. Club Natació Barracudas Torrent – Guillermo Barón Andreu

2. Club Esportiu Alquímia Torrent – Thelma Quintero Sendra

Deportes de Raqueta i Precisió

1. Frontenis Torrent – Empar Tortosa Gil

2. CD Pesca Bassmania-Torrent – Santiago Ojeda Redó

3. Club Petanca Torrent – Juan Bados Alvadero

Esports Individuals

1. Club Atletisme Torrent – Alfonso Carrillo Romero

2. Club Herca – Ismael De Gràcia Botiguer

3. Club de Pilota Valenciana Trinquet Torrent – Héctor Navarro Herreros

4. Auroch Club d’Arquers – Felix Chavarrias Alvarez

5. Penya Ciclista Torrent – Javier Ferris Gil

MENCIONES ESPECIALS

– Premiats:

– Club Atletisme Torrent

– Miguel Vidal Galindo (Triatló Acuatlón)

PREMIS AJUNTAMENT

Més ben Esportista Aleví

– Premiat: Alejandra Grau Carpio – Club Herca

Més ben Esportista Infantil

– Premiat: Maya Vidal – Club Natació Barracudas Torrent

Millor Esportista Cadet

– Premiat: Sara Romero Collado – Club Atletisme Torrent

Més ben Esportista Juvenil

– Premiat: Martina Llovera Verdét – Club Herca

Més ben Esportista Mini-Olimpíada Escolar

– Premiat: Elisabeta Mayser – CC Mare Sacramento / Club Atletisme Torrent

Esportista amb Major Projecció (M)

– Premiat: Andrés Almerich Górriz – Club Gimnàstica Angels

Esportista amb Major Projecció (F)

– Premiat: Isabel Jiménez Campos – Club Natació Barracudas Torrent

Club Esportiu amb Millor Trajectòria

– Premiat: Torrent Club de Futbol

Entrenador/a de l’Any

– Premiat: Vicente Marí Sánchez – Club Natació Barracudas Torrent

MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY

Premiat: Raúl Marek Szpunar Rosa – Salvamento i Socorrisme