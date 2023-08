Torrent Honora la Mare de Déu d’Agost amb Missa i Processó Tradicional

La Parròquia de l’Assumpció Omple de Devots Durant la Festivitat

Una Tradició Ancestral: La Devoció per la Mare de Déu d’Agost en el Territori Valencià

La ciutat de Torrent s’ha vestit de festa per celebrar la festivitat de la Mare de Déu d’Agost. Com cada 15 d’agost, la parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora ha estat el lloc de trobada per a multitud de veïns i devots que han volgut ser part d’aquesta celebració ancestral.

La festa ha començat amb una solemne missa vespertina en la qual la comunitat parroquial, les clavarieses, i membres destacats de la Corporació Municipal han participat activament, rendint homenatge a la titular de la parròquia.

Després de la missa, la imatge de la Mare de Déu d’Agost ha presidit una emotiva processó pels carrers del nucli històric de Torrent. Aquest recorregut ha comptat amb la presència de les clavarieses, les tradicionals alfàbegues i nombrosos devots que han volgut acompanyar a la Mare de Déu en aquest dia tan assenyalat.

És important recordar que la devoció per la Mare de Déu d’Agost té arrels profundes en la història de la Comunitat Valenciana. Ja amb el rei Jaume I, es va reconèixer la fe del poble cristià dedicant a l’Assumpció de Santa Maria la catedral de València. Així mateix, de les cinc catedrals valencianes, tres d’elles, la de València, la de Sogorb i la de Castelló, mostren la seua devoció estant dedicades a l’Assumpció de la Mare de Déu. Això evidencia la forta connexió espiritual i històrica amb aquesta figura mariana en el territori valencià.

Sense dubte, la festivitat d’aquest any a Torrent ha estat una demostració de la fervor i devoció que els habitants d’aquesta ciutat, i de tota la província de València, senten per la Mare de Déu d’Agost. Aquestes celebracions són una oportunitat per a reviure i honorar les tradicions, unint a la comunitat en fe i celebració.