El primer dimarts de cada mes la ciutadania podrà depositar el seu llibre, o llibres, a la Casa de la Dona i emportar-se un altre a canvi

Aquells que no siguen recollits aqueix dia, juntament amb uns altres que els usuaris aporten voluntàriament, quedaran emmagatzemats conformant una col·lecció de lliure accés

I els que passat un temps no hagen sigut prestats, seran donats a la Biblioteca Solidària Missionera per a vendre el paper i invertir en projectes benèfics

Sota el lema ‘Compartim lectura, compartim aventura’, l’àrea de la Dona de l’Ajuntament de Torrent i l’associació Cors Oberts impulsen un programa d’intercanvi de llibres a la Casa de la Dona. Amb l’objectiu de “fomentar la lectura en tots els trams d’edat i facilitar l’accés a la cultura a aquelles persones amb més dificultats, a més de compartir amb els nostres conveïns els nostres gustos i passions en comú”, explica la responsable de la delegació, Amparo Chust.

D’aquesta manera, el primer dimarts de cada mes, de 17:30h a 21:00h, la ciutadania podrà depositar el seu llibre, o llibres, i emportar-se un altre a canvi d’entre la variada oferta que es disposarà en la taula habilitada per a tal fi. Aquells que no s’haguera emportat ningú, quedaran emmagatzemats juntament amb uns altres que la gent vaja aportant voluntàriament, conformant, així, una gran col·lecció a la qual els usuaris tindran lliure accés. Fins que el primer dimarts del mes següent es repetisca el mateix procés i es renoven les obres de la llibreria amb aquelles sobrants en aquesta nova ocasió. No obstant això, cal destacar que els llibres que, passat un temps, no siguen recollits, seran donats a la Biblioteca Solidària Missionera per a vendre el paper i invertir en projectes benèfics.