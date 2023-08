Torrent Impulsa la Seguretat Ciutadana amb un Ampli Sistema de Vigilància Tecnològica

Torrent Millora la Seguretat mitjançant la Instal·lació de 89 Càmeres de Vigilància

Finançament Europeu i Innovació Tecnològica al Servei dels Ciutadans

L’Ajuntament de Torrent no es queda enrere en matèria de seguretat i ha anunciat una inversió significativa en tecnologia de vigilància. L’objectiu és clar: millorar la seguretat als carrers de la ciutat i modernitzar la infraestructura de vigilància. L’alcaldessa Amparo Folgado ha donat llum verda al projecte, que compta amb un termini estimat d’execució de quatre mesos.

En una era en què la seguretat pública és una preocupació creixent, l’ajuntament ha donat un pas endavant per implementar un sistema de monitorització i control del trànsit i càmeres de vigilància en circuit tancat. El projecte, que s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons europeus Next Generation, vol marcar un abans i un després en la seguretat local.

Seguretat i Tecnologia: Una Combinació Poderosa

El projecte inclou la instal·lació de 89 càmeres de vigilància als diferents carrers de la ciutat. Aquestes càmeres estaran vinculades a la central de mobilitat municipal, que també s’actualitzarà amb equips de tecnologia puntera per al control i la monitorització del trànsit. És una iniciativa que no només millora la seguretat sinó que també contribueix a una gestió més eficient dels recursos i del trànsit urbà.

L’alcaldessa Amparo Folgado, en signar el contracte de licitació d’aquest ambiciós projecte, ha reiterat el compromís de l’ajuntament de convertir Torrent en un model de ciutat segura i resilient.

Una Inversió Europea per a una Ciutat del Futur

La inversió per a aquesta millora substancial en la seguretat prové dels fons europeus Next Generation. Aquest finançament és una gran oportunitat per a la ciutat de Torrent d’incorporar innovació i sostenibilitat en els seus plans de seguretat, alineant-se així amb les directrius europees per a la recuperació i la resiliència.

Aquesta iniciativa es suma a altres mesures que l’ajuntament ha pres en els darrers temps per reforçar la seguretat ciutadana, i representa un esforç important per part de l’administració local per assegurar que Torrent siga una ciutat on la qualitat de vida dels seus habitants estiga garantida.

Amb aquestes mesures, Torrent es posiciona com a líder en la implementació de solucions tecnològiques en el camp de la seguretat i estableix un nou estàndard per a altres ciutats a seguir. És un gran pas cap a la creació d’un entorn més segur i protegit per a tots els ciutadans.