Torrent impulsa la seua Agenda Urbana 2030

Aquest pla conflueix amb les estratègies europees, nacionals i autonòmiques, i té com a finalitat definir les accions per a desenvolupar de manera sostenible el Torrent del futur

La setmana que ve se celebraran tres trobades entre l’Ajuntament de Torrent i la societat civil de la ciutat per a tractar les bases d’aquest pla estratègic

L’Ajuntament de Torrent celebrarà la setmana vinent les jornades de participació de l’Agenda Urbana Torrent amb la societat civil, amb l’objectiu de tractar les propostes elaborades pel consistori en la seua anàlisi prèvia i asseure de manera conjunta les bases del pla estratègic per al Torrent del futur.

Així, les trobades tindran lloc a la Sala Cívica de l’Antic Mercat i es dividiran en tres dates amb una temàtica diferent per a cadascuna d’elles: el 23 de maig serà per a territori, medi ambient, urbanisme, mobilitat i habitatge; el 24 de maig per a l’àmbit social, cultural, educatiu, esportiu i igualtat; i el 25 de maig per a indústria, comerç, ocupació, governança i transparència.



“L’Agenda Urbana Torrent 2030 conflueix amb les directrius i estratègies europees, nacionals i autonòmiques per al desenvolupament territorial i urbà, i té com a finalitat definir accions per a desenvolupar la ciutat d’una manera sostenible”, destaca el regidor de Règim Interior i Planificació Estratègica, Andrés Campos. L’edil també remarca “la importància de les organitzacions socials de Torrent per a impulsar les accions que ens permeten aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible”.



Aquesta estratègia, que compta amb el finançament dels fons del programa Next Generation del Ministeri de Transport i Mobilitat, s’integra dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s’estructura entorn als següents eixos:



1. Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.

2. Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.

3. Previndre i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència.

4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.

5. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.

6. Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat.

7. Impulsar i afavorir l’Economia Urbana.

8. Garantir l’accés a l’Habitatge.

9. Liderar i fomentar la innovació digital.

10 Millorar els instruments d’intervenció i la governança

