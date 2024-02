Torrent inaugura la Fira del Xocolate

L’Avinguda al Vedat acull del 2 al 4 de febrer una fira dedicada al xocolate

s’estan duent a terme tastos, showcookings i diferents activitats per a tots els públics

Aquest divendres 2 de febrer, Torrent ha donat el tret d’eixida a tres dies d’activitats i molt xocolate. Amb la inauguració de la Fira del Xocolate

Emmarcada en la Festivitat de Sant Blai, aquesta fira es presenta com un esdeveniment únic per als amants del xocolate. Que estarà oberta durant els dies 2, 3 i 4 de febrer. L’escenari triat per a aquest llépol trobe és el primer tram de l’Avinguda al Vedat, on xocolaters amb una arrelada tradició en el món del xocolate s’estan congregant aquests dies.

En aquesta fira, on el xocolate és el protagonista indiscutible. S’estan duent a terme tastos, showcookings i diferents activitats per a tots els públics, com pintacaras per a xiquets i tallers d’elaboració de xocolate artesanal.

Un altre dels protagonistes d’aquesta fira està sent ‘Bollet’, la nova imatge representativa del típic bollet de xocolate de Torrent que. Després del seu pas per FITUR, està recorrent la fira per a fer-se fotos amb els assistents. A més, també s’ha disposat un fotoreclam amb Bollet i la seua família, on es veuen representades altres senyals d’identitat de la ciutat, com el rossejat i el gaiato, perquè veïns i visitants de la fira puguen fer-se una foto de record.