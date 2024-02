JLF anuncia el nou calendari festiu celebrant-se el pròxim cap de setmana tots els actes ajornats per l’incendi de Campanar

L’alcaldessa de Torrent agraïx la comprensió i solidaritat de les falles de Torrent durant estos tres dies de dol oficial

Després dels tres dies de dol oficial decretats a Torrent, després del greu incendi de dos edificis en Campanar. El calendari festiu de la ciutat es reprén i este dimarts. La cita és a les 20 hores a la Sala Cívica de l’Antic Mercat, que obrirà les seues portes per a acollir l’Exposició del Ninot 2024.

Durant el cap de setmana, els fallers i falleres de Torrent han portat les seues ninots grans i infantils fins al Antic Mercat. La Sala del qual ha romàs tancada durant uns mesos per a reparar els problemes de goteres que patia.

Les 28 falles de la ciutat de Torrent esperen el veredicte del jurat. Que serà llegit demà dimarts per les Falleres Majors de la ciutat, María Peris Moreno i Vega Román Montero.

L’Exposició del Ninot podrà visitar-se fins al pròxim 13 de març de 2024 i l’horari serà de dilluns a dissabte en horari de 10.00 a 13.30 hores i, a més, els dimarts i divendres obrirà de 17.00 a 20.00 hores. En horari de Mercat. A més, podrà sol·licitar-se des dels centres escolars, visites en grup. Per a això, des de la delegació de Falles s’ha creat un dossier perquè els escolars puguen aproximar-se a l’Exposició del Ninot, pintar el seu ninot favorit i valorar-los.

Calendari festiu modificat

Després de la suspensió de l’activitat festiva a la ciutat durant els últims tres dies, Junta Local Fallera es va reunir el divendres amb els presidents de falla i van anunciar les dates dels pròxims actes.



El divendres 1 de març se celebrarà com estava previst, l’acte de Lliurament de recompenses Fulles de Llorer i brillants en la Sala d’actes de l’Ajuntament, a les 20 hores. A continuació, a les 23:15h. es donarà inici a l’Arribada del Foc. Per a això, des de l’Ajuntament eixirà una colla de dimonis realitzant un Correfoc fins a la Plaça Va unir Musical. On tindrà lloc un espectacle experimental amb la Pirotècnia Vulcà, que il·luminarà el cel de l’Horta Sud.



El dissabte 2 de març Torrent començarà el dia amb la Macordespertà. Que es va suspendre este passat dissabte, la cita serà a les 8 hores i donarà principi amb el tret de dos traques, una en el ficus de Bisbe Benlloch i una altra en el ficus de l’Av. Genaro Palau.



La vesprada del dissabte serà la Cavalcada Major, tal com ja estava previst en el programa que donarà principi a les 19 hores, des de la Font de les Granotes.



El diumenge 3 de març, a les 10.30 hores serà el torn dels més xiquets de la festa amb la Cavalcada Infantil. Finalment, la Crida tindrà lloc el diumenge a les 20 hores als peus de la Torre.



Un calendari festiu que ha hagut de ser modificat a causa del greu incendi. Que es va produir dijous passat a València i que va costar la vida a 10 persones.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado ha agraït al col·lectiu faller la comprensió i solidaritat amb les persones afectades en l’incendi de Campanar. El respecte durant estos tres dies de dol a la ciutat de Torrent. “El col·lectiu faller de Torrent ha demostrat la seua comprensió i solidaritat amb totes les persones afectades i mortes per l’incendi de Campanar. Per això, vull agrair-los el bon acolliment dels actes que celebrarem el pròxim cap de setmana, sumant els ajornats durant estos tres dies”.