Torrent inicia el compte arrere de les Falles 2024

Dissabte que ve 16 de setembre el milers de fallers i falleres celebraran en el Àgora de Parc Central una nova edició del Mig Any Faller

Com ja és tradició, milers de fallers i falleres de Torrent es reuniran dissabte que ve 16 de setembre en l’Àgora de Parc Central amb motiu del Mig Any Faller.

Una celebració molt particular, organitzada per les comissions falleres de la ciutat, en col·laboració amb l’Ajuntament i la Junta Local Fallera, per a festejar que tan sols resten sis mesos fins a les Falles 2024.

Nova edició del Mig Any Faller

Aquesta nova edició del Mig Any Faller donarà inici a partir de les 18h. Amb un grup d’animació infantil, que serà seguit per la música de DJ Héctor Martín i l’actuació del grup Va de Rumba. Posteriorment, tindrà lloc el tradicional sopar de germanor a l’aire lliure. La recaptació del qual, juntament amb la de la rifa, es destinarà a fins solidaris.

Així mateix, també es realitzarà una recollida de queviures per a la seua donació al Punt d’Aliments de Torrent. Demostrant, una vegada més, l’esperit solidari de les comissions falleres del municipi. I com a colofó, els fallers i falleres gaudiran d’una revetla protagonitzada per l’orquestra Matrix.

Punt Violeta

Una de les novetats d’enguany és que l’esdeveniment comptarà per primera vegada amb un Punt Violeta. Que serà habilitat pel departament de la Dona seguint amb la política de prevenció i sensibilització contra la violència sexual propugnada per l’Ajuntament de Torrent.