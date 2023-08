Torrent inicia la Renovació de Carrers al seu Centre Històric amb Ajuda dels Fons Europeus

Intervenció en Diversos Carrers per Modernitzar la Ciutat

Col·laboració amb els Fons d’Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER)

L’Ajuntament de Torrent està a punt d’iniciar una gran intervenció amb l’objectiu de renovar diversos carrers clau al seu centre històric. Concretament, es tracta de la zona dels carrers Alcàsser, Sant Miquel i Sant Joaquim, i addicionalment, es regeneraran diversos espais en el carrer San Luis Beltrán. Les obres estan previstes per a començar a finals d’agost o principis de setembre i es duran a terme durant els propers mesos.

Aquesta renovació és una aposta decidida per millorar l’estat de la ciutat, amb l’esperança d’atraure més visitants i revitalitzar aquests espais històrics. Amb aquestes obres, la ciutat pretén adaptar-se als estàndards moderns de seguretat i estètica, conservant al mateix temps la seva riquesa històrica i patrimonial.

Un punt a destacar és la col·laboració financera amb els Fons dʻEuropeus de Desenvolupament Regional (FEDER). La cofinançament arriba al 50%, fet que reflecteix l’interès i suport europeu en la regeneració d’àrees històriques i en el desenvolupament urbà sostenible.

En quant als detalls financers de la intervenció, per als carrers Alcàsser i Sant Joaquim, el pressupost és de 350.537 euros i s’estima que les obres es completaran en un termini de 7 mesos. Pel que fa al carrer Sant Miquel, les obres compten amb un pressupost d’adjudicació de 276.721,69 euros i es preveu que es finalitzin en 4 mesos.

Amb aquestes intervencions, Torrent reafirma el seu compromís amb la preservació del seu llegat històric, al mateix temps que busca adaptar-se als nous temps i oferir espais més amables i segurs per als seus veïns i visitants. Es tracta d’un pas ferm en la direcció correcta per garantir que el centre històric de la ciutat continue sent un lloc vibrant i atractiu en els anys venidors.