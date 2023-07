Torrent inicia les festes de Moros i Cristians i treballa perquè siguen declarades d’Interés Turístic Autonòmic

Centenars de veïns i veïnes es van congregar en la plaça Major per a donar la benvinguda a la setmana gran de les festes patronals amb la celebració del pregó

La batalla per la conquesta de la Torre comença hui amb la celebració de la primera trabucà a les 19h

L’emblemàtica Torre va ser testimoni ahir de l’inici de les festes de Moros i Cristians de Torrent. Que, com cada any, van donar el tret d’eixida amb la celebració del pregó.

Un moment únic, en el qual centenars de veïns es van reunir als peus del monument per a escoltar el discurs del pregoner d’enguany, Alfred Domínguez. Qui va estar acompanyat per la regidor de Festes, María Fernández, els membres de la Corporació Municipal i els màxims representants de tots dos bàndols.

“Continuarem treballant perquè les nostres festes de Moros i Cristians siguen declarades d’Interés Turístic Autonòmic

Les tropes de la mitja lluna van estar representades per l’alferes mora Gemma Puchades Villareal. De la comparsa Benimerins, i per la capitana mora Vicenta Medina Esteve, de la comparsa Almohades. Per part seua, els exèrcits de la creu van estar representats per l’alferes cristià de la filà Cides, David Llopis Perpiñan, i el capità cristià de la filà Almogavers, Carles Sancho Puig.

L’edil de Festes, María Fernández, va voler posar en valor en el seu torn de paraula “la gran faena que realitzen any rere any les filàs i comparses de la ciutat per cuidar d’una de les nostres tradicions més arrelades i volgudes. Alguna cosa que no fa sinó engrandir el nom de la ciutat de Torrent”.

La regidor també comenta que “continuarem treballant perquè les nostres festes de Moros i Cristians siguen declarades d’Interés Turístic Autonòmic. Un reconeixement que mereixen a causa del seu caràcter singular, la seua vistositat i la seua grandiloqüència”.

Així, una vegada finalitzat l’acte, les filàs i comparses van desfilar per la Avinguda al Vedat anunciant a la ciutadania l’inici de la setmana gran al so de la música de les bandes i xarangues. En un recorregut marcat pel color i l’ambient festiu que va finalitzar, com és habitual, en el centre de majors Santa Elena.

Primera trabucà

La batalla per la conquesta de la Torre comença aquesta vesprada, a les 19h. Amb l’enfrontament dels bàndols moro i cristià en la primera trabucà, que oferirà un gran espectacle de pólvora als voltants de la plaça Major.