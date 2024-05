Este projecte compta amb el finançament dels fons europeus Next Generation EU i s’integra en el pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El sistema permetrà agilitzar la circulació, previndre accidents i dissuadir conductes infractores

L’Ajuntament de Torrent ha fet un pas important per a optimitzar la gestió del trànsit i millorar la seguretat viària amb la instal·lació d’un complet sistema de videovigilància compost per un total de 192 càmeres distribuïdes estratègicament per tot el municipi.

Este dijous ha tingut lloc la presentació d’estes càmeres, connectades al Centre de Control de la Policia Local, que permetran una vigilància més efectiva dels carrers i espais públics, contribuint a previndre delictes i actes vandàlics. Es tracta d’una ferramenta que estarà al servici dels diferents cossos de seguretat per a la seua coordinació. A més, es preveu una ampliació de la xarxa de càmeres, completament homologades i legalitzades.

L’alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado, ha sigut l’encarregada de presentar este nou sistema, amb la presència de la regidora de Seguretat, Sonia Roca, inspectors i representants de la Policia Local de tota la Comarca, de poblacions com Alfafar, Silla, Albal o Paiporta, representants de la Policia Local de València i la Policia Nacional.

Les noves cambres permetran un monitoratge més eficaç de les vies urbanes, incloent-hi les entrades i eixides de la ciutat. L’objectiu no és un altre que el d’agilitzar la circulació, previndre accidents i dissuadir conductes infractores.

Un sistema integral per a un trànsit més fluid i segur

El projecte ha sigut finançat amb fons europeus Next Generation EU i emmarcat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El sistema, que ha sigut instal·lat per l’empresa Sol-Fix Engineering, integra una xarxa de cambres intel·ligents enllaçades mitjançant un processament avançat de dades mitjançant Xarxa 4G connectades a una única Plataforma de gestió VMS (vídeo management system) amb imatge, vídeo més gestió Big data de vehicles i les seues matrícules. Es compon de 183 càmeres d’alta definició i 9 cambres panoràmiques de 360 graus:

85 caixes amb dos cambres cadascuna:

1 lector de matrícules.

1 dom de gravació de vídeo.

3 caixes triples amb:

2 lectors de matrícules.

1 dom de gravació de vídeo.

9 cambres panoràmiques de 360 graus:

Situades en el polígon industrial, estes càmeres permetran una vigilància completa de la zona. Este conjunt entrarà en funcionament en els pròxims dies.

Totes les càmeres estan equipades amb tecnologia d’última generació, incloent:

Reconeixement de matrícules:

Per a identificar vehicles i agilitzar la gestió del trànsit en punts d’accés i eixida.

Visió nocturna:

Per a garantir una vigilància eficaç fins i tot en condicions de baixa lluminositat.

Gravació d’alta definició:

Per a obtindre imatges nítides i precises que faciliten la investigació de possibles incidents.

Una aposta per la seguretat i l’eficiència

La instal·lació d’este sistema de videovigilància ha sigut acompanyada d’un procés de formació per als agents de la Policia Local, els qui han rebut instrucció sobre el seu maneig i la metodologia per a analitzar les imatges i registres generats.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat la importància d’este projecte per a millorar la seguretat a la ciutat. “Amb la instal·lació d’estes noves cambres estem fent un salt avant en matèria de seguretat ciutadana. Les imatges gravades seran una ferramenta fonamental per a previndre delictes, identificar als autors d’actes vandàlics i esclarir fets delictius”, ha afirmat. Així mateix, ha volgut destacar la importància d’este projecte per a optimitzar la gestió del trànsit i millorar la seguretat viària a la ciutat. “Les imatges gravades seran una ferramenta fonamental per a previndre accidents, agilitzar la circulació i dissuadir conductes infractores”, ha afirmat.