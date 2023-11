Aquests dispositius s’han instal·lat en la intersecció entre el carrer Hernández Malillos i l’Avinguda del Vedat, i permetran un trànsit més segur per aquest tram de la via urbana

El sistema compta amb l’homologació de l’ONCE i emet quatre senyals diferents per a conéixer l’estat del semàforo

L’Ajuntament de Torrent ha instal·lat un nou sistema de senyalització acústica per a persones invidents o amb discapacitat visual greu, homologat per l’ONCE, en els semàfors de la intersecció del carrer Hernández Malillos i l’Avinguda del Vedat,), amb l’objectiu de facilitar i fer més segur l’encreuament d’aquestes vies.

Gràcies a l’ús d’aquests dispositius d’última generació, els usuaris podran activar un senyal per a conéixer l’estat del semàfor de manera remota, ja siga amb comandament a distància o bé mitjançant el Bluetooth del telèfon mòbil, evitant-se, d’aquesta manera, sorolls innecessaris que alteren el descans dels veïns i veïnes de la zona quan no es requerisca el funcionament d’aquest senyal acústic.

“Amb aquesta actuació, atenem la reivindicació d’una veïna del municipi, qui ens va fer arribar el problema que suposava aquesta intersecció per a les persones invidents, com ella. Després de la qual cosa, ens vam posar a treballar en la solució més adequada perquè pogueren transitar sense problemes per aquest tram de via.

A més de garantir un millor descans per als veïns i veïnes de la zona”, explica la regidora de Mobilitat, Sonia Roca. L’edil també ha volgut recalcar que “la prioritat de l’equip de govern és millorar la qualitat de vida de tots els torrentinos i torrentinas, per la qual cosa és de vital importància que escoltem les seues preocupacions i necessitats”.

El sistema acústic emet els següents sons:



Senyal acústic d’orientació per comandament: s’emet quan l’usuari acciona el comandament. Permet situar exactament el semàfor.



Senyal acústic d’activació registrada: s’emet una vegada el sistema ha sigut activat i espera el cicle verd per al pas.



Senyal acústic de pas: to característic intermitent, que informa l’usuari de la possibilitat de creuar de manera segura (fase verda).



Senyal acústic de fi de pas: to ben diferenciat del to de pas, el qual avisa a l’usuari d’aquesta situació (fase verda intermitent).