El TDIC i la recepció de l’edifici de Ramón y Cajal 7 comptaran pròximament amb sengles pantalles de gran grandària. Amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania l’accés a informació rellevant

L’Ajuntament de Torrent continua apostant per la millora de la comunicació amb els torrentinos i torrentinas. Amb l’objectiu que la ciutadania estiga més i millor informada sobretot el relacionat amb el municipi.

En aquesta línia, pròximament s’instal·laran, tant en el TDIC -el departament d’informació al ciutadà, situat en la plata baixa de l’edifici consistorial. Com en la recepció de l’edifici de Ramón y Cajal 7 –on es presten, entre altres, serveis com el padró o el registre. Asengles pantalles d’unes 58” en les quals es mostrarà un carrusel d’informació estàtica. Es projectaran peces audiovisuals i els torns d’espera per a la ciutadania.

Així ho explica la regidora d’Informació Ciutadana, Amparo Chust: “des de l’Equip de Govern treballarem perquè els nostres veïns i veïnes puguen disposar de la millor informació i comunicació al seu abast. Ja siga a través de mitjans electrònics en la nostra pàgina web o xarxes socials. Com presencialment en els panells informatius repartits al voltant de la ciutat o en les dependències municipals. Volem que coneguen tot quant s’està fent en el municipi, especialment aquella informació que siga de gran rellevància per a la seua vida diària: subvencions o ajudes, terminis per a realitzar un tràmit, prestacions socials, etc. És molt important que estiguen al corrent de tot això”.

Aquesta actuació, que compta amb pressupost aproximat de 6.000 euros, s’emmarca en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de Torrent (EDUSI).