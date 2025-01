Torrent inverteix prop de 120.000 euros en la reconstrucció d’infraestructures hídriques afectades per la DANA

Conjuntament amb l’empresa municipal mixta Aigües de l’Horta, han demostrat una capacitat de reacció immediata en les solucions de subministrament d’aigua.

L’ajuntament compleix els seus compromisos assegurant el subministrament d’aigua a les 1.200 vivendes en terreny rústic que disposen de pous privats.

L’Ajuntament de Torrent, juntament amb l’empresa municipal mixta Aigües de l’Horta, ha realitzat una inversió de 120.000 euros per a la reconstrucció de canalitzacions i infraestructures hídriques greument danyades per la DANA. Aquesta actuació busca restablir i millorar les xarxes de subministrament d’aigua que connecten els pous amb les 1.200 vivendes en terreny rústic del municipi.

Capacitat de reacció immediata de l’Ajuntament i Aigües de l’Horta

Des del primer moment, l’Ajuntament, en col·laboració amb Aigües de l’Horta i Iberdrola, ha treballat intensament per minimitzar els danys i restablir el subministrament d’aigua al més aviat possible.

Les destrosses van incloure tubs i connexions hídriques greument afectades i la desaparició del terreny que les sustentava, deixant inicialment sense servei d’aigua a les vivendes dependents d’aquests pous. La situació es va complicar per la destrucció de postes de llum i l’accés difícil a zones on es trobaven els pous.

Nuclis com Gils, Serra, Miracle de l’Horteta, Sant Francesc, Mas de Don Pedro i altres van ser especialment afectats, així com passos vials com el de la Teula, la Carrasquera, Camot i Cruset.

Compromís de l’Ajuntament des del primer minut

En les primeres hores, es van habilitar connexions temporals a la xarxa d’aigua potable municipal i es va proporcionar subministrament mitjançant camions cisterna. El Consell Agrari va aportar maquinària per a facilitar els treballs de reparació, que es van coordinar en una reunió amb responsables de pous, Aigües de l’Horta i Iberdrola el 6 de novembre.

Actuacions d’Aigües de l’Horta més enllà de la concessió

Des del primer dia, Aigües de l’Horta ha treballat colze a colze amb l’ajuntament per:

Executar una acometida per al subministrament d’aigua a Xarco Secs.

Subministrar aigua amb camions cisterna durant més de 20 dies a zones com La Piràmide, Masia Pavia, Casablanca, La Font de la Teula, Xarco Secs, entre altres.

Instal·lar fonts públiques i dipòsits d’aigua en punts clau com la plaça dels Jutjats, el col·legi Sant Pasqual, la Font de les Granotes i altres.

Una inversió per a reconstruir i assegurar el futur

Superada la primera fase d’urgència, l’ajuntament ha destinat 118.000 euros a la reconstrucció d’infraestructures hídriques, formalitzant contractes d’emergència per a treballs com:

Estabilització dels Arquets de Dalt al Camí de Xarco Secs.

al Camí de Xarco Secs. Rehabilitació de les canalitzacions al barranc de l’Horteta i altres zones afectades.

El regidor de Medi Ambient i Urbanisme, José Gozalvo, ha destacat que aquestes actuacions són resultat de l’esforç col·lectiu i que “aquesta inversió és una mostra del compromís amb la seguretat i el benestar dels veïns de Torrent. Hem treballat amb determinació per garantir l’accés a l’aigua, un recurs vital, i per reconstruir les infraestructures amb responsabilitat.”

Amb aquestes accions, Torrent reafirma el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i la protecció dels seus nuclis rurals davant futures emergències.