«Torrent: la història de la meua ciutat», un projecte educatiu per a donar a conéixer la història de la localitat

La iniciativa està dirigida als alumnes de 5é de primària dels centres educatius de Torrent

L’objectiu és fomentar el coneixement sobre la història i patrimoni de Torrent i promoure l’hàbit lector

L’ajuntament de Torrent, des de l’àrea de Cultura, ha posat en marxa el projecte «Torrent: la història de la meua ciutat». Amb l’objectiu de donar a conéixer el patrimoni històric i cultural de la localitat i posar-lo en valor. Un projecte en el qual participen els alumnes de tercer cicle de primària dels centres educatius de Torrent. Amb les activitats que es posaran en marxa, l’alumnat podrà conéixer i comprendre la societat en la qual viu i ser conscients de la seua història. Entendre el lloc on viuen i aprendre a decidir el món en el qual volen viure.

El projecte, des del punt de vista metodològic, es proposa per a realitzar-se durant el curs escolar. Està dirigit a l’alumnat de 5é de primària. Per a dur-ho a terme, es compta amb un equip tècnic de suport al professorat. A més d’un conjunt de recursos i activitats per a realitzar amb la classe. Entre les propostes s’està confeccionant el llibre «Betlem Petrie i el misteri de la Torre» de l’editorial L’Orquídia de Darwin, una aventura que arreplega, de manera divertida, elements de la història i el patrimoni de Torrent. Cada alumne/a participant rebrà un llibre, a més disposarà de passatemps, activitats, etc. en la web. Amb el professorat es programarà una activitat participativa de classe en el centre i, per a finalitzar, una visita guiada, amb activitats, jocs i avaluació a la torre i l’entorn històric.

Tal com ha assenyalat el Regidor de Cultura, Aitor Sánchez, ‘’amb esta iniciativa volem fomentar el coneixement sobre la història i patrimoni de Torrent, així com promoure i impulsar l’hàbit lector i la comprensió lectora, tan importants en esta etapa educativa’’.

Una vegada finalitzat el curs i les activitats, s’arreplegaran propostes del professorat per a incloure en el programa en el curs següent.