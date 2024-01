Torrent llança una campanya per a mantindre netes els seus carrers: Ens agrada Torrent, que els nostres pipis i cacas no ho embruten!

Torrent aspira a mantindre més nets els espais públics i la convivència harmoniosa entre humans i animals.

Dirigida als amos de mascotes per a promoure la recollida adequada d’excrements canins i previndre que les mascotes miccionen en llocs inapropiats, com els fanals. Amb el lema “Ens agrada Torrent! Que els nostres pipis i cacas no ho embruten!”, la campanya busca fomentar el respecte per l’entorn urbà i la convivència entre ciutadans i animals.

L’estratègia inclou la col·locació de cartells en els suports publicitaris de l’Ajuntament i en la pantalla de la casa consistorial, amb missatges divertits protagonitzats per simpàtics gossos. Estos missatges busquen conscienciar als amos sobre la importància d’evitar que les seues mascotes embruten els carrers i danyen els fanals amb les seues miccions, ja que estes provoquen la seua deterioració i és un focus de brutícia.

Entre els missatges destaquen expressions com “No em portes a fer pipí als fanals”, “utilitza l’atomitzador quan faça pipí” o “recull els meus cacas”, transmesos de manera amigable a través dels peludets protagonistes dels cartells.

El regidor delegat de Sanitat i Consum, Santiago Calatayud, ha emfatitzat en la responsabilitat compartida i destaca que mantindre la ciutat neta és una tasca de tots. “Hem de conscienciar-nos que tindre una ciutat més neta és cosa de tots, i les nostres mascotes no poden recollir les seues deposicions. Som els propietaris els que hem de fer-ho per ells, complint amb les ordenances municipals“, ha afirmat Calatayud.

El Ayuntamiento de Torrent ya ha implementado medidas para facilitar la recogida de excrementos, con papeleras específicas equipadas con dispensadores de bolsas distribuidas por toda la ciudad.

Durante la jornada de adopción de mascotas realizada en la Plaza Unió Musical el pasado diciembre, el consistorio distribuyó un kit con un atomizador y un huesito con bolsas para recoger las heces. Una iniciativa que se va a seguir llevando a cabo en otras actividades, como el I Concurso Nacional Canino ‘Ciutat de Torrent’, que tendrá lugar el próximo 4 de febrero. El uso de atomizadores para rociar tras las micciones de las mascotas, minimiza el impacto en el entorno, contribuyendo a mantener Torrent limpio y seguro.

La campanya, disponible en valencià i castellà, pretén generar consciència sobre la importància de la col·laboració ciutadana per a preservar la qualitat de vida a la ciutat i promoure hàbits responsables entre els amos de mascotes. Amb la participació activa dels propietaris, Torrent aspira a mantindre més nets els espais públics i la convivència harmoniosa entre humans i animals.