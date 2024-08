Torrent continua millorant la seguretat amb la retirada de palmeres en zones de risc.

L’Ajuntament de Torrent reemplaçarà 31 palmeres per arbres més segurs després de les demandes veïnals.

Torrent continua amb el seu compromís de millorar la seguretat i la salubritat en els seus carrers. Aquesta setmana es procedirà a la retirada de 31 palmeres en la calle Sant Valerià, després de les reiterades reivindicacions veïnals.

L’alcaldessa accidental, Sonia Roca, juntament amb el regidor d’Urbanisme, José Gozalvo, i la tècnica de Nous Espais, han supervisat aquestes actuacions que van començar dilluns passat. En total es retiraran 27 washingtonies i 4 phoenix, que presentaven un alt risc per als veïns.

Tal i com ha afirmat Sonia Roca, esta “És una mesura necessària per garantir la seguretat dels nostres veïns, després de l’incident de juny, on la caiguda d’una palmera va causar ferides a una persona i danys a tres vehicles.”

Aquestes palmeres, amb més de 40 anys d’antiguitat, es troben en voreres estretes, generant problemes amb rosegadors i coloms, així com molèsties als residents. Aquestes seran reemplaçades per un arbrat de menor altura, dins del pla de renovació anunciat per l’alcaldessa, Amparo Folgado. Una acció que respon a una reivindicació històrica dels veïns d’aquestes zones.

La previsió per a l’última setmana d’agost i la primera de setembre és continuar amb la retirada de les palmeres en la mateixa calle Sant Valerià, en els trams fins a Constitució a ambdós costats i fins a Pintor Renau en els números parells.