Torrent marxa pels drets de les persones amb diversitat funcional

La Setmana de la Discapacitat va arribar ahir al seu equador amb la celebració d’una intensa jornada d’activitats

La programació d’activitats finalitzarà diumenge que ve 10 de desembre, en el Auditori de Torrent, amb la Gala de la Discapacitat de ADISTO

La setmana programada amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, commemorat diumenge passat 3 de desembre. Va arribar ahir al seu equador amb la celebració d’una intensa jornada d’activitats en defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional. La marxa cívica va donar el tret d’eixida a la programació del dia d’ahir descendint per l’Avinguda al Vedat. Des de la plaça de la Unió Musical fins a la plaça Major, al ritme de la batukada Tymbals Adisto.

Centenars de persones van eixir al carrer per a unir-se, un any més, al comboi de la marxa i reivindicar un major esforç de la societat. Per atendre les necessitats de les persones amb discapacitat. I una vegada als peus de la Torre, es va realitzar la lectura del manifest. Elaborat per les diferents entitats, que va ser acompanyada per un xocolate calent per a tots els assistents. Ja a la vesprada, els membres de ASIDIT van organitzar en l’Avinguda al Vedat la campanya de sensibilització “Posa’t en el seu lloc no en el seu lloc”. L’objectiu del qual era conscienciar a la població sobre l’ocupació indeguda dels llocs d’estacionament reservats a persones amb discapacitat.

Hem de fer un major esforç per a fomentar el desenvolupament personal de les persones amb diversitat funcional

“Com a societat, hem de fer un major esforç per a fomentar el desenvolupament personal de les persones amb diversitat funcional i oferir-los millors oportunitats. A més de posar especial atenció a correspondre les seues necessitats”, assegura el regidor de Benestar Social, Arturo García.

El programa ha continuat en el dia de hui. Amb la celebració de diversos tallers en el CEE L’Encarnació juntament amb l’alumnat de l’IES La Marxadella. Finalitzarà diumenge que ve, 10 de desembre, amb una nova edició de la Gala de la Discapacitat de ADISTO en el Auditori de Torrent. Aquest esdeveniment reunirà, sota el títol ‘El so de la meua terra’, al Centre Cultural Rociero Andalús, l’Associació Gitana i Intercultural de Torrent, el Grup de Ball Ú i Dues, l’Acoble Coral de Veneçuela, l’Associació Cultural Santa Sofia de Llevant, Mayra Folklore Argentí i a María Ester Pérez i l’Associació Mburukuja. Les entrades ja poden adquirir-se en el local de ADISTO (C/La Marina, 1 baix) amb un donatiu de 6 euros.