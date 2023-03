Torrent marxa per la igualtat en el Dia Internacional de les Dones

Al voltant de 1.000 persones han participat en la marxa reivindicativa del 8 de març. Que ha recorregut els carrers de la ciutat des de la plaça de la Unió Musical fins a l’Àgora de Parc Central

La XXXVII Setmana dels Dons de Torrent ha posat el fermall d’or hui, 8 de març. Amb la marxa del Dia Internacional de les Dones en reivindicació del seu paper actiu en la societat i de la igualtat d’oportunitat. Sense que existisca discriminació per raó de sexe i gènere. Al voltant de mil torrentinas i torrentinos han participat en l’acte. Que ha recorregut els carrers de la ciutat des de la plaça Unió Musical fins a l’Àgora de Parc Central al ritme dels missatges i lemes reivindicatius llançats per la multitud. Una vegada allí, les persones assistents han gaudit d’una paella i d’actuacions musicals en directe. Com a colofó a la intensa setmana d’activitats impulsada des de Casa de la Dona.

“Com cada any, hem tancat la Setmana dels Dons de Torrent marxant amb les nostres veïnes i veïns per a posar en valor la figura de la dona i destacar el seu rol en la societat. Hui, 8 de març, centenars de torrentinas i torrentinos hem alçat la veu per a reivindicar un món millor, més just i igual”.

Destaca la regidora d’Igualtat, Marina Olivar. Qui també ha afegit que “des de l’Ajuntament de Torrent i la Casa de la Dona volem agrair als habitants de la ciutat la seua participació en les activitats que hem premarró, ja que han fet d’aquesta setmana tot un èxit. Gràcies”.