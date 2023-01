Torrent participa en una trobada amb la Fundació de L’Horta Sud i Casa Mediterrani per a impulsar projectes de cooperació mediterrània

L’Ajuntament de Torrent va participar la setmana passada en una trobada entre representants de Casa Mediterrani i la Fundació Horta Sud. L’objectiu de la qual era establir un acord de col·laboració entre totes dues entitats. Per a impulsar projectes i programes que posen en valor la realitat social, cultural i associativa de l’arc mediterrani.

A la reunió, celebrada en el Museu Comarcal de L’Horta Sud. Van assistir l’alcalde Jesús Ros, el director general de Casa Mediterrani, Andrés Perelló, el director adjunt per a relacions institucionals de Casa Mediterrani, Ignacio de Julián, la presidenta de la Fundació Horta Sud, Inma López, i el vicepresident de l’Institut Empresarial de L’Horta Sud El Fòrum, Paco Pons.

Sobre aquest tema, l’alcalde Jesús Ros destaca que: “El camí és l’indicat, ara s’ha de continuar treballant en una comissió tècnica per a concretar propostes i projectes. Els quals aprofundisquen en l’aliança de les civilitzacions”. Per part seua, la presidenta de la Fundació, Imma López, assenyala: “La importància de treballar sobre la memòria del que va ser el mediterrani. Per a construir el futur d’una cultura mil·lenària unida per la mar”.

Així mateix, el director general de Casa Mediterrani, Andrés Perrelló, explica que: “En breu tindrà lloc una nova reunió per a plantejar accions comunes de cooperació mediterrània. I a més d’estudiar altres possibilitats de col·laboració en l’Alt Patronat de la institució de diplomàcia pública amb seu a Alacant”.