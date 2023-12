Torrent porta de tornada la ‘Targeta +25’ per Nadal

El consistori torrentino ha destinat a aquesta campanya un pressupost de 275.000€, que es traduirà, en el cas d’esgotar-se, en un total d’1.375.000€ llocs en circulació en els comerços i locals hostalers de la ciutat

Un any més, l’Ajuntament de Torrent i l’empresa municipal IDEA’T posen en marxa una nova edició de la ‘Targeta +25’, amb la finalitat de promoure les compres en els establiments de la ciutat i donar un impuls al sector del comerç i l’hostaleria local, al mateix temps que es recompensa als clients amb un 25% més de l’import invertit. Per exemple, si s’adquireix una targeta per valor de 400€, IDEA’T aportarà una gratificació de 100€ fins a aconseguir els 500€.

El consistori torrentino ha destinat a aquesta campanya un pressupost de 275.000€, que es traduirà, en el cas d’esgotar-se, en un total d’1.375.000€ llocs en circulació en els comerços i locals hostalers de Torrent, dels quals 1.100.000 seran aportats pels propis clients. “Hem decidit llançar aquesta nova edició de la ‘Targeta +25’ en aquestes dates tan assenyalades, ja que és una època en què les compres s’intensifiquen i, per tant, serà de gran utilitat tant per als nostres negocis com per als consumidors”, destaca la regidora responsable d’IDEA’T, Sandra Fas.

La targeta ja pot adquirir-se a través de la pàgina web www.ideat.org o presencialment en les oficines d’IDEA’T (C/ València, 42). Cada persona podrà comprar targetes per un valor màxim acumulat de 400 euros i podrà gastar-la en els establiments adherits fins que finalitze l’any 2024.