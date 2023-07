Ateses les reivindicacions veïnals, el màxim responsable de l’àrea de Sanitat de l’Ajuntament de Torrent, Santiago Calatayud. Juntament amb un tècnic municipal, ha visitat l’associació de veïns El Pantà per a posar en el seu coneixement tots els detalls de la campanya de prevenció i control “Al mosquit tigre, ni aigua!”. Que s’ha posat en marxa des del departament per a frenar la proliferació de l’insecte a les urbanitzacions i disseminats del terme municipal.

Calatayud, ha explicat en què consisteix el tractament i les directrius de la campanya.

Per la seua banda, el president de l’Associació de veïns El Pantà, Ernesto Mateu. Ha assegurat que porten molt de temps reivindicant aquesta actuació i ha mostrat la seua satisfacció davant les mesures preses pel consistori.

Després de la reunió informativa celebrada en el Pantà, l’edil ha continuat visitant les diferents urbanitzacions de Torrent. Per a informar els veïns i veïnes sobre les mesures de prevenció que es poden aplicar en entorns privats. Atés que les larves d’aquesta espècie es desenvolupen en recipients on hi ha xicotetes quantitats d’aigua, com a pitxers, poals, florers o plats de tests.

Igualment, en paral·lel a aquesta campanya, durant aquest matí els equips de control de plagues de l’Ajuntament han dut a terme noves actuacions contra el mosquit tigre en l’avinguda Genaro Palau amb Camí Reial, incidint especialment en les zones enjardinades o els embornals pròxims a aquesta àrea.