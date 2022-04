La sala d’actes de la Casa de la Cultura va acollir la presentació d’Otranto, obra amb la qual Magda Añon ha guanyat el XIX Premi de Narrativa Juvenil, i de Prèclum, poemari amb què Jesús Girón ha obtingut del XII Premi de Poesia

La sala d’actes de la Casa de la Cultura va acollir ahir a la vesprada la presentació dels llibres guardonats en l’última edició dels Premis Literaris Ciutat de Torrent, els quals han sigut editats per l’editorial Tabarca Llibres, entitat que col·labora en l’edició i organització d’aquests premis que organitza l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de Torrent, amb l’objectiu de promoure l’escriptura en la nostra llengua, prestigiar l’ús social i literari del valencià i alhora promoure els autors i autores que escriuen en la nostra llengua. Així, dins del marc de la V Setmana de la Llengua i per a encetar aquesta setmana es presentaren Otranto, obra amb què Magda Añon ha guanyat el XIX Premi de Narrativa Juvenil, i Prèclum, poemari amb el qual Jesús Girón ha obtingut el XII Premi de Poesia. L’acte, que va estar amenitzat per la música de la formació Heilen Duo, va comptar amb la presència de l’alcalde Jesús Ros, qui va estar acompanyat per la regidora d’Educació i Política Lingüística, Patricia Sáez, i altres membres de la corporació municipal

.

La responsable de l’Àrea d’Educació i Política Lingüística, Patricia Sáez, ha destacat “la importància de normalitzar i promoure la literatura en valencià, de manera que els escriptors i escriptores en la nostra llengua tinguen una possibilitat més per a publicar i editar les seues obres”. Així mateix, l’edil també ha volgut posar en relleu “la qualitat literària de les obres presentades en aquesta edició, que ajuden a incrementar el prestigi del certamen”.

La V Setmana de la Llengua continua amb més actes, com la lectura pública d’Otranto, que comptarà amb la presència de l’autora i amb prop d’un centenar de participants i que acabarà divendres amb la projecció de la pel·lícula valenciana Coses a fer abans de morir i el col·loqui posterior amb la directora i productora

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià