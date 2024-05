Torrent presenta la primera Fase d’Inversions de 2024

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado i el seu equip de govern han presentat hui la primera fase d’inversions previstes per a l’any 2024. Valorades en vora 4 milions d’euros.

Gran part d’aquestes inversions s’han aprovat hui en Junta de Govern i s’espera que donen resposta a reivindicacions històriques de la ciutat.

El primer lot d’inversions, de més de 2 milions, inclou la primera fase de reurbanització del Carrer Major i José Iturbi. La creació d’una rotonda entre la carretera del Mas del Jutge i el carrer Sabaters. Les obres de restauració interior de La Torre. Així com l’enderroc d’un immoble en el Carrer Músico Mariano Puig Yago per poder ampliar l’accés al carrer Verge de les Angoixes.

El segon lot d’inversions inclou més d’un milió d’euros en inversions esportives, entre les quals destaquen diverses actuacions en el Camp de Futbol Sant Gregori, La Cotxera i el Pavelló Esportiu El Vedat. A més, s’instal·laran plaques fotovoltaiques en diferents punts de la localitat i es milloraran les instal·lacions dels mercats municipals i dels centres de majors.

Altres inversions d’este lot contemplen la urbanització de la parcel·la per al Centre de Dia que es construirà en Parc Central, amb l’ajuda de la Diputació de València, la creació d’un espai destinat a les bodes en la Casa de la Cultura, la millora de l’enllumenat públic, l’adquisició de bancs per a places i parcs, així com la reforma de l’edifici consistorial i altres edificis municipals per protegir-los dels incendis.