del 8 al 12 de febrer

L’Ajuntament de Torrent i la fundació Capella de Ministrers presenten la sisena edició del festival de música i tradició ‘Arrels’. Que es desenvoluparà del 8 al 12 de febrer en tres localitzacions diferents de la ciutat: el Centre de Majors Santa Elena, l’Antic Mercat i l’Auditori de Torrent. Igual que en les anteriors edicions, el cartell del festival manté l’essència de les tradicions del poble valencià. Retent homenatge al nostre patrimoni i la nostra cultura amb grans noms del panorama local.

“Amb aquesta sisena edició consolidem el festival ‘Arrels’ com un dels esdeveniments musicals més destacats de la nostra ciutat, que tant viu la música. Des de l’Entrada de la Flor, passant per Falles, Setmana Santa, Moros i Cristians, l’Aurora, fins a concerts i actuacions. La música és i serà un dels símbols de Torrent”. Per part seua, el director artístic del festival, Carles Magraner, destaca la importància de “un festival de les nostres arrels. Que serveix per a recuperar tradicions des de la música i que està adaptat a la nostra manera de ser”.

Així, la programació del festival és la següent:

Centre de Majors Santa Elena

Miércoles 8 de febrer: ‘Que comence el bureo!’, concert social de Robert Cases

Antic Mercat

Dimecres 8 de febrer a les 19h: ‘La necessitat de cantar’, concert inaugural d’Eliseo Parra.

Dijous 9 de febrer a les 20h: ‘Sixena’, música per a un convent femení de Capella de Ministrers i Carles Magraner

Divendres 10 de febrer a les 20h: ‘Els dies i els dones’ de Sis Veus.

Dissabte 11 de febrer a les 20h: ‘El va esbufegar de la reina’, espectacle teatral de Toni Aparisi que ha sigut nominat als prestigiosos premis Max.

Auditori de Torrent

Dijous 9 de febrer, doble sessió a les 10 i 11:15h: ‘La dama i l’unicorn’, concert escolar de Capella de Ministrers i la Companyia TransferMove

Diumenge 12 de febrer a les 19h: ‘El collaret de la coloma’, concert de clausura a càrrec de Capela de Ministrers i Iman Kandoussi