Torrent presenta la X edició de l’Escola d’Emprenedors Sostenibles

Aquesta iniciativa té com a objectiu desenvolupar la cultura emprenedora entre l’alumnat de primària i secundària. A través de la creació d’un projecte de cooperativa sostenible

L’Ajuntament de Torrent i l’empresa municipal IDEA’t impulsen, un any més, l‘Escola d’Emprenedors Sostenibles (EES). El programa lúdic-educatiu orientat al fet que l’alumnat de primària i secundària desenvolupe les seues capacitats en l’àmbit empresarial. Mitjançant la simulació de la posada en marxa d’una cooperativa sostenible.



L’esdeveniment tindrà lloc dissabte que ve 3 de juny, de 17.30 a 20:30h. En la plaça de la Unió Musical, reunint més de 200 alumnes i alumnes dels centres torrentinos de Teresianes, San José i Santa Ana (Trinitàries), El Drac, Muntanya- Sión i Ves-los e Vents. Així com d’altres institucions de la comarca i l’autonomia, per a presentar al públic els productes i serveis desenvolupats per les seues cooperatives.

Igual que en les anteriroes edicions de , l‘Escola d’Emprenedors Sostenibles, el 20% dels beneficis recollits de la venda aniran destinats a una ONG que cada cooperativa ha triat en assemblea.