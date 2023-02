XXXVII Setmana de la Dona

Sota el lema Dones de Torrent, Passat, present i futur, l’Ajuntament de Torrent desenvoluparà de l’1 al 8 de març una completa programació. Dissenyada per a posar en valor el paper de les dones torrentinas. Al llarg de la història i la seua evolució amb el pas del temps

El Premi Dona Atenea de 2023 serà entregat a les set joves artistes. Que han col·laborat en les anteriors campanyes de la Casa de la Dona. Carla Sancho Gil, Miriam Calvo Gallego, Loyola Pérez de Villegas Muñiz, Cris Bartual Murgui, Ana Hernández Ánchel, Natalia Ramírez Gómez i Sara Pagán Ortí

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, i coincidint amb els actes del 775 aniversari de l’atorgament de la Carta de Poblament de la ciutat. L’Ajuntament de Torrent presenta la XXXVII Setmana de la Dona de Torrent sota el lema Dons de Torrent.

Dones de Torrent, Passat, present i futur

Passat, present i futur, el qual fa referència al paper que han desenvolupat al llarg de la història les dones torrentinas. A més de la seua evolució amb el pas del temps. Així, de l’1 al 8 de març es desenvoluparà una completa programació en commemoració d’aquesta data tan especial. En la qual es reivindicativa del paper actiu de les dones en la societat i de la igualtat d’oportunitats. Sense que existisca discriminació per raó de sexe i gènere.

“Fa 37 anys iniciem la celebració de la Setmana de la Dona de Torrent per a destacar el rol de les dones. En la societat i, més concretament, a la nostra ciutat. I quina millor manera de commemorar l’aniversari del document fundacional de Torrent. Que continuar treballant per a donar a conéixer el paper que han exercit les dones torrentinas en els seus 775 anys d’història.

Aquesta campanya és un homenatge al nostre passat, però també posa en valor el nostre treball present, gràcies al qual podem mirar al futur amb il·lusió i esperança”. Ha comentat aquest matí la regidora d’Igualtat, Marina Olivares, durant la presentació de la campanya davant els mitjans de comunicació

S’ha presentat la imatge que serà la cara visible de la campanya



En l’acte, celebrat en l’Espai d’Art Metropolità de Torrent, també s’ha presentat la imatge que serà la cara visible de la campanya, composta per quatre busts de dones dels segles XII, XVI, XIX i XXI, elaborats per l’artista local Sara Pagán Ortí, D’aquesta manera, l’Ajuntament dona continuïtat a la seua aposta per les artistes locals per a dissenyar les imatges de les diferents campanyes municipals per la igualtat de les dones i contra la violència de gènere, amb l’objectiu de donar a conéixer la qualitat dels seus treballs. I no sols això, sinó que el pròxim dia 3 de març, a les 19h, reconeixerà amb el Premi Dona Atenea 2023 el treball de les set artistes que han col·laborat en les anteriors campanyes impulsades des de Casa de la Dona: Carla Sancho Gil, Miriam Calvo Gallego, Loyola Pérez de Villegas Muñiz, Cris Bartual Murgui, Ana Hernández Ánchel, Natalia Ramírez Gómez i Sara Pagán Ortí. Així mateix, aquest acte es complementarà amb la inauguració d’una exposició col·lectiva amb les obres més representatives d’aquestes artistes en la plaça Bisbe Benlloch.

Tret d’eixida el dia 1 de març, a les 18:30h

Prèviament, la programació d’actes del consistori torrentino donarà el tret d’eixida el dia 1 de març, a les 18:30h, amb la conferència Els primeres dons en la Carta de Poblament: Blanca Fort i Ana Tarragona, que oferirà la doctora en història medieval de la Universitat de València, Sandra Bernabeu, en la sala d’actes de Casa de la Dona.

Durant la resta de la setmana el programa continuarà amb diverses i variades activitats dirigides a dones esportistes, dones emprenedores, dones escriptores, dones majors, etc. que culminaran el pròxim 8 de març amb la concentració i marxa reivindicativa des de la plaça de la Unió Musical fins a l’Àgora de Parc Central, on les persones assistents podran gaudir d’una paella i actuacions musicals en directe.