Torrent projecta la seua imatge de Gran Ciutat

La marca de terrissaire que s’ha utilitzat per a fusionar la imatge de Gran Ciutat amb el llegat cultural de Torrent, es troba a l’interior de la Torre

Des de l’Ajuntament es vol potenciar, projectant l’orgull de ciutat, entre els veïns de la capital de l’Horta Sud.

L’Ajuntament de Torrent realitzarà una operació de rebrànding del seu manual d’identitat per a incorporar el logo de “Torrent Gran Ciutat” que ve utilitzant-se des de l’aprovació de Torrent com a municipi de gran població, en 2010. Un logotip que s’ha vingut utilitzant en esdeveniments de Gran Ciutat com els Premis Carta de Poblament i també en ‘merchandising’, però al qual mai se li havia donat oficialitat.

Per este motiu, el nou equip de govern ha encarregat un rebrànding de la marca “Torrent Gran Ciutat”, que ha sigut actualitzada, i la intenció és la de portar-lo a Ple perquè puga ser incorporat al Manual d’Identitat Visual Corporativa de l’Ajuntament de Torrent, que va ser aprovat el 2 d’octubre de 2008.

Origen del logo de Gran Ciutat

La marca de “Torrent Gran Ciutat” que s’ha remodelat està basada en la marca de terrissaire que es va trobar en una peça durant les excavacions del fossat de la Torre i que es troba exposada a l’interior del monument, després de la seua última reforma en 2009. Esta marca de terrissaire es compon d’una torre amb una estrela de sis puntes a cada costat a l’interior d’un cercle. No obstant això, esta marca no és una rèplica, sinó una fusió entre el llegat cultural de Torrent i l’Ajuntament.

El logo municipal, basat en la marca d’este ancestral terrissaire anònim, que va deixar la seua marca a la Torre i que ha arribat fins als nostres dies, continuarà potenciant-se en esdeveniments de Gran Ciutat, al costat de l’escut del Consistori.

Jove dissenyadora

El rebrànding del logotip de Gran Ciutat ha sigut encarregat a la jove dissenyadora, Natalia Ranera, que ja ha treballat per a altres administracions públiques com l’Ajuntament de València, l’Institut de Salut Carles III a Madrid i l’Organització Mèdica Col·legial d’Espanya, entre altres. A més, Ranera ha obtingut el Premi Internacional Edelvives de 2021 i ha sigut finalista en l’exposició d’Il·lustració Internacional Babakamo en 2019 i l’Exposició Joves Creadors de Madrid en 2016. En 2023, també va exposar en “Felicitat-Infelicitat” en el MUVIM.

L’Alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado al costat de la dissenyadora Natalia Ranera i tècnics municipals han visitat este matí la marca de terrisseria que es conserva a l’interior de la Torre, en la qual es basa la fusió d’esta imatge de Gran Ciutat, que des de l’Ajuntament de Torrent es vol potenciar, projectant l’orgull de ciutat, entre els veïns de la capital de l’Horta Sud.