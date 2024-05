Torrent realitzarà un recorregut per la naturalesa renascuda després de l’incendi de 2014 en la Serra Perenxisa

Una oportunitat per a comprovar els treballs realitzats després de l’incendi originat a Godelleta que va afectar al final de Torrent

Dissabte que ve 4 de maig, l’Ajuntament de Torrent i l’associació Natura i Cultura organitzen una visita guiada per la Serra Perenxisa per a recórrer els paratges que van patir un incendi fa deu anys.

Un recorregut únic per a conéixer com la naturalesa ha renascut després de l’incendi de 2014. Durant la visita, guiada per experts mediambientals. Es podrà observar com la flora i fauna de la Serra Perenxisa s’han adaptat i crescut després del foc.

Es podran descobrir les espècies que han rebrotat amb força, com la coscolla i el margalló. S’informarà de les accions que s’han dut a terme per a restaurar el paisatge i previndre futurs incendis.

En 2014, un incendi forestal va devastar 320 hectàrees, 160 d’elles en superfície forestal de la Serra Perenxisa. Les flames van obligar a l’evacuació de milers de persones i van causar danys en diversos habitatges.

No obstant això, la naturalesa ha demostrat una gran capacitat de recuperació. El foc ocasionat, pel que sembla, per un llamp latent començava al costat del Barranc del Gallec. En un paratge pròxim a la presa i els polvorins i, si bé les primeres flames van nàixer en terme de Godelleta. El fort vent de l’oest va fer que el foc saltara el barranc fins als límits occidentals de la Serra Perenxisa torrentina.

Des d’ací, i durant un dia i mig, el foc va avançar cap a l’est seguint la cresta de la serra i afectant també al final de Chiva.

Des de Natura i Cultura i l’Ajuntament es va realitzar seguiment de la zona durant les següents setmanes i mesos i es va dur a terme un estudi per a identificar zones especialment vulnerables a l’erosió on poder actuar amb el Voluntariat Ambiental Torrent Verd.

Finalment, a l’octubre de 2014, es va procedir a desplaçar un grup de voluntaris a la zona per a alçar unes fajinas que ajudaren a retindre el sòl durant un possible esdeveniment de pluges torrencials tardorenques.

Amb ajuda del Consell Agrari, que va baixar i va trossejar alguns dels arbres cremats en l’incendi, els voluntaris van anar alçant estes barreres seguint les corbes de nivell de la zona de treball tal com es pot veure en les imatges.

En la visita d’este pròxim dissabte 4 de maig, es podrà comprovar el resultat d’aquella intervenció i es podrà constatar la recuperació de la zona.

La proposta este dissabte és la de realitzar l’ascensió al cim de la Serra seguint el PR CV 162 des del seu inici oficial. Prop del Restaurant Santo Domingo (concretament, al final de la c/ Dr. Bartual) per a veure l’estat actual de recuperació de la serra i revisitar aquelles fajinas. Pot ser una bona oportunitat per a conéixer un poc més d’aquell esdeveniment i algunes de les característiques de la vegetació de la zona, així com de la labor que es va realitzar en 2014.

Esta activitat està prevista per al dissabte 4 de maig. Donarà principi a les 9.00 hores en l’aparcament de l’església del Vedat, des d’on els voluntaris es desplaçaran a l’inici de la ruta. El que desitge acudir a esta segona ubicació ha de notificar-ho en la inscripció. Es pot confirmar assistència a través del correu: voluntariat@naturaycultura.com.