El conjunt monumental torna al parc infantil de Moralets i es podrà visitar des del 8 de desembre fins al dia de Reis

L’Ajuntament recupera aquesta tradició, creada en 1971 pel taller de l’artista Vicente Pallardó Latorre, perquè majors i xicotets puguen gaudir d’una atracció més aquest Nadal

Més de 50 anys després, l’Ajuntament de Torrent recupera el gran Betlem Monumental creat per l’escultor Vicente Pallardó Latorre perquè tant els nostàlgics, com els xiquets, puguen gaudir d’aquest passeig per les escenes tradicionals de Betlem. En un recorregut que espera ampliar-se cada any amb noves escenes. La reconstrucció d’aquesta obra recau en el Gremi d’Artistes Fallers, com a homenatge a un dels seus agremiats insignes.

El gran pesebre tornarà, així, al parc infantil de la plaça Moralets, el seu emplaçament original, on el públic podrà visitar-lo des del 8 de desembre fins al dia de Reis de 10 a 21 hores, de manera que tots els torrentins i visitants puguen gaudir d’un atractiu més a la ciutat, al mateix temps que es dinamitza el comerç local.

Cal destacar que s’han incorporat al conjunt unes arcades d’entrada per a donar pas a escenes tradicionals com l’anunciació, els pastors, els comerciants, el naixement amb la Mare de Déu, San José i el xiquet, la mula, el bou, al costat dels Reis Mags i el descans del campament reial.

El regidor de Cultura, Aitor Sánchez, valora positivament aquesta recuperació d’aquesta part del patrimoni torrentí, destacant el següent missatge: “Amb aquest pesebre homenatgem el llegat artístic de Vicente Pallardó, de la mà del Gremi d’Artistes Fallers al qual va pertànyer, alhora que recuperem aquesta instal·lació que portarà bons records als més majors i servirà per a il·lusionar a les futures generacions”.

Campanya “Nadal: fotos del passat al futur”



El consistori torrrentí pretén involucrar a la ciutadania en la celebració d’aquesta efemèride, per la qual cosa convida a aquelles persones que ho desitgen a aportar la seua foto escanejada al costat del Betlem dels anys setanta. Per a això, la delegació de Cultura anima als veïns de Torrent a desempolsar els seus àlbums antics i enviar al correu cultura@torrent.es les fotografies que guarden d’aquests moments al costat dels seus sers estimats amb l’assumpte: “Nadal: fotos del passat al futur”. Aquesta iniciativa permetrà il·lustrar una part del recorregut històric d’aquesta tradició i formar un gran collage atemporal on tots els torrentins tinguen cabuda, donant lloc a gran estampa familiar i intergeneracional.

En paral·lel, també s’ha creat l’etiqueta #BelenDeTorrent perquè pugen les seues fotos del segle XXI a les xarxes socials i es mantinga la tradició si es fes la foto en la instal·lació.

50 anys d’història



En 1971 es va plantar per primera vegada aquest Belén monumental, com a encàrrec de la Caixa General d’Estalvis i Mont de Pietat de Torrent en col·laboració amb el consistori. Vicente Pallardó compaginava la seua labor escultòrica, d’imatger de Setmana Santa i d’artista faller amb aquests encàrrecs, on es deixa veure la seua destresa en el modelatge. El conjunt va tenir tal èxit, que l’any següent es van ampliar les escenes amb l’arribada dels reis mags, l’anunciació als pastors, etc. Per a tota una generació va suposar un gran impacte en recordar el Nadal unit a aquesta escenografia del paisatge urbà de Torrent. En 1976 va ser destrossat per uns vàndals i no es va tornar a instal·lar fins a aquest 2023, quan cinquanta anys després es recupera aquesta tradició torrentina que va marcar a tota una generació.