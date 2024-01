Torrent recuperarà la Policia de Barri en 2024

Destaca el compromís social i econòmic, en la seguretat ciutadana, la neteja i en les instal·lacions esportives

L’Ajuntament de Torrent ha donat a conéixer este dimecres el seu projecte de pressupostos previstos per a 2024. Que seran aprovats inicialment en Junta de Govern Local, que ascendix a 73.358.000€.

L’Ajuntament de Torrent ha donat a conéixer este dimecres el seu projecte de pressupostos previstos per a 2024. Que seran aprovats inicialment en Junta de Govern Local, que ascendix a 73.358.000€. Un projecte que avança en la direcció que l’equip de Govern s’ha marcat com a objectiu per als pròxims quatre anys.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado ha assenyalat que “amb este pressupost per a 2024 volem millorar la seguretat ciutadana, la neteja, l’ocupació, el benestar dels torrentins i les instal·lacions esportives. Principals preocupacions dels nostres veïns”.

Es tracta del pressupost més alt de la història de la ciutat, amb inversions de set milions. En línies generals, destaca l’increment de les partides destinades a benestar social, seguretat ciutadana, neteja, ocupació i esports. Amb l’objectiu de posar en marxa la Policia de Barri amb la incorporació de nous agents. La millora de la neteja als carrers amb el nou contracte, més servicis de neteja, maquinària i nous contenidors.

Per primera vegada en huit anys, s’ha aconseguit una reducció en els impostos municipals

Entre els grans reptes a destacar d’este pressupost, per primera vegada en huit anys, s’ha aconseguit una reducció en els impostos municipals. Amb la baixada de l’impost de la contribució. Es reduïxen els ingressos per IBI.

Destaca este pressupost de 2024 pel seu enfocament inversor, amb una assignació de 4,8 milions d’euros. Als quals caldrà sumar 1,8 milions d’euros recuperats de préstecs anteriors que no s’havien utilitzat. De les inversions, destaca la inversió de 2,3 milions d’euros, que es destinaran a l’adquisició de sis camions elèctrics de recollida de residus.

En l’àmbit de la seguretat ciutadana, es preveu un augment en el pressupost destinat a la Policia Local en més de 800.000 euros. La qual cosa permetrà la contractació de més agents i la recuperació de la tan esperada policia de barri. En l’aposta del consistori per incrementar la seguretat en tots els punts de la localitat.

Construcció del nou Centre de Dia de la Diputació de València

A més, en el que a infraestructures es referix, està prevista la construcció del nou Centre de Dia de la Diputació de València. Una iniciativa encaminada a la millora significativa dels servicis socials de Torrent, així com la finalització del Centre de Salut de Parc Central. Per part de la Generalitat Valenciana i l’inici de la futura Ciutat de la Justícia.

Per a despeses imprevistes, l’equip de govern augmentarà el doble el fons de contingència. Augmenta a 200 mil euros, reservats per a necessitats amb una previsió realista.

El pressupost també contempla augments significatius en àrees com el benestar social, que incrementa la inversió en 250 mil euros. On destaca l’augment de 100 mil euros destinats a la Targeta Moneder. Un recurs per a donar suport a les persones de la localitat que més ho necessiten. Que aspira a substituir prompte el Punt d’Aliments, per a una gestió més racional i respectuosa.

En este nou exercici, el consistori presenta una forta aposta per l’àrea d’Esports. Amb una inversió que passa de 1,8 milions a 2,2 milions d’euros destinats a la FDM. En este punt, està prevista la creació, així com la millora de les instal·lacions esportives del municipi.

Es tracta d’un pressupost viu que s’anirà adaptant a les necessitats diàries de Torrent

Tal com ha assenyalat l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado, “es tracta d’un pressupost viu que s’anirà adaptant a les necessitats diàries de Torrent. Per a la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, i que s’incrementarà amb les inversions externes’’. Precisament, sota esta premissa, es preveu augmentar al llarg de l’exercici les inversions destinades a l’àrea d’Educació i Sanitat.

Respecte a la neteja, una de les grans apostes d’este Govern, s’han destinat 2,1 milions d’euros per al nou contracte de neteja. Que a partir de març es començarà a veure la seua aplicació real als carrers amb l’increment de freqüència en la recollida de residus i la renovació dels contenidors del cas urbà de Torrent, que seran sense pedal, facilitant el seu ús, sobretot a les persones majors.

Cal dir que entre els reptes als quals s’enfronta este pressupost. El consistori farà front al nou impost de fems creat pel Govern d’Espanya, per al qual s’ha de destinar 670.000 euros. Que no serà trasllat als veïns enguany, i a la nova derrama del EMTRE. A més, amb el retorn de les Regles Fiscals, el nou equip de govern no podrà disposar dels romanents de tresoreria per a despeses corrents, com si podia utilitzar l’anterior govern.