Torrent reforça el seu suport a les famílies afectades per la catàstrofe

Torrent mobilitza tots els recursos des del primer dia per atendre els seus veïns

Torrent ha sigut un dels primers municipis a publicar les bases de les Ajudes de la Fundació Amancio Ortega i, actualment, el 50% de les ajudes tenen obert el tràmit, una setmana després de tancar-se el termini de presentació.

Atenció immediata als afectats

L’Ajuntament de Torrent ha desplegat des del primer moment tots els seus recursos per a atendre els veïns afectats per la DANA del passat 29 d’octubre. Des del primer dia, el consistori va habilitar serveis com atenció jurídica, psicològica, conciliació familiar i laboral, informació urbanística i tramitació d’ajudes.

Oficines d’atenció a les famílies damnificades

Tres oficines es van posar en marxa per informar les famílies afectades: a la Casa de la Dona, en l’antic Ajuntament de la plaça Ramón i Cajal i en el retén de la Policia Local al Xenillet. Una d’aquestes oficines continua operativa, oferint informació sobre ajudes estatals, autonòmiques i d’entitats privades com les de la Fundació Amancio Ortega.

Ampliació de serveis en la Casa de la Dona

La Casa de la Dona va reforçar durant novembre l’horari d’atenció jurídica i psicològica. Este servei inclou atenció presencial, telefònica i visites a domicili, prioritzant les famílies més afectades. L’atenció psicològica s’ha mantingut activa fins i tot durant les festes nadalenques.

Segons la regidora Amparo Chust, “Més enllà de les pèrdues materials, moltes persones estan afrontant situacions de estrés i dol. Per això, hem intensificat els serveis d’ajuda per garantir que ningú se senta sol en este procés”.

Suport a la conciliació familiar i atenció a menors

L’Ajuntament va organitzar tallers d’oci i temps lliure per a menors en la Casa de la Dona, beneficiant 150 xiquets i les seues famílies durant el tancament escolar. Este servei ha sigut fonamental per a facilitar la conciliació laboral i familiar.

Atenció a dones en situació de violència de gènere

La Casa de la Dona també va reforçar la seua tasca amb dones víctimes de violència de gènere, garantint l’accés a cases d’acollida de la Generalitat. “Hem intensificat la nostra acció per assegurar que totes les dones afectades tinguen un lloc segur i suport professional”, va subratllar Chust.

Suport al sector agrari i urbanístic

El Consell Agrari Municipal ha habilitat un punt d’informació específic per als agricultors afectats, incloent xarrades amb AVA-ASAJA. A més, una oficina urbanística situada a l’Ajuntament ofereix assessorament tècnic sobre la situació dels immobles afectats.

El consistori també ha habilitat un pavelló esportiu com a centre d’acollida temporal i ha treballat per trobar allotjaments alternatius per a les famílies damnificades.

Tramitació d’ajudes

Torrent ha sigut pioner en publicar les bases de les ajudes de la Fundació Amancio Ortega, i actualment el 50% de les sol·licituds estan en tràmit. Chust ha afirmat: “Hem treballat per garantir que ningú quede arrere i que els recursos arriben on més es necessiten”.

Compromís del consistori

“La DANA ha afectat profundament Torrent, però també ha demostrat la nostra capacitat d’organització i solidaritat”, va concloure Chust. “Seguirem al costat de la nostra gent, oferint suport integral fins a aconseguir la recuperació completa”.