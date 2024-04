L’Ajuntament de Torrent continua la seua millora de la ciutat amb el manteniment continuat dels espais públics

L’Ajuntament de Torrent continua el seu ferm compromís amb la millora de la ciutat a través del manteniment continu dels espais públics.

En aquesta ocasió, les obres se centren en l’entorn del Auditori. On s’estan reparant les voreres dels carrers Vicente Pallardó, Mestre Juan Roig Soler i el Perú.

Les voreres es trobaven en un estat deplorable a causa de l’alçament provocat per les arrels dels arbres. La qual cosa dificultava considerablement el trànsit per als vianants. Gràcies a les actuacions del nou equip de govern, s’està millorant l’accessibilitat dels carrers de Torrent i embellint l’entorn urbà.

Accessibilitat per a tots

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat que “aquestes voreres portaven anys en molt mal estat. Amb aquesta actuació, millorem aquesta zona d’accés al Auditori i Conservatori, fent-la més accessible per a tots”.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins de la política municipal de manteniment continu dels espais públics, tant aquells destinats a l’oci i descans com els de trànsit per als vianants. En aquest cas, la intervenció s’ha realitzat en una zona amb gran afluència de públic, en estar situada al costat del Auditori i el Conservatori Professional de Música, a més de ser freqüentada per corredors i persones que realitzen passejos saludables.

Més seguretat en el mercat

A més de les obres a l’entorn del Auditori, l’Ajuntament també ha finalitzat aquesta setmana la reparació de les llambordes del carrer Baviera i la Plaça Colón. Aquesta actuació tenia com a objectiu evitar caigudes i ensopegades dels veïns durant la celebració del mercat dels divendres.

Gràcies a aquesta ràpida intervenció, els ciutadans poden ara realitzar les seues compres en el mercat amb major seguretat i comoditat.