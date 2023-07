Torrent restaura les campanes de la parròquia de Sant Vicent Ferrer del Mas del Jutge

En el seu afany per contribuir a la preservació del patrimoni de la ciutat. L‘Ajuntament de Torrent ha subvencionat la restauració de les tres campanes de la parròquia de Sant Vicent Ferrer del Mas del Jutge. Que ja han sigut instal·lades a la part alta del campanar després d’uns mesos d’intens treball i inaugurades el passat dia 12 d’agost.

L’empresa Rellotges i Campanes Monumentals s’ha encarregat de netejar els jous amb silicat d’alumini. Conservant tots els elements de les dues campanes de major grandària, mentre que el jou de fusta de la més xicoteta ha sigut substituït per un jou de ferro. Així mateix, s’ha procedit a la instal·lació d’un volteig automàtic controlat per ordinador, que permet coordinar de forma més senzilla els tocs per a repicar.