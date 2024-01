El nou equip de Govern de Torrent ha modificat l’objecte d’una subvenció de 2 milions d’euros concedida per la Diputació de València en el Pla d’Inversions de 2021 que no s’havia realitzat per a destinarlo a la reurbanització integral de cinc carrers pendents en el barri de l’Alter

Es peatonalitzarà els carrers San Onofre, Sant Pere Màrtir, Santa Lucía, Plaza Santa Lucía, Catarroja i Santíssima Trinitat per a millorar la accesibilitat i la calitat de vida en uns dels barris més antics de torrent. El projecte també inclou la renovació de la red i les comeses domiciliàries d’aigua potable així com la integració d’elements de recollida de pluvials per a una gestió més eficient de l’aigua de pluja.