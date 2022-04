Després de dos anys d’aturada a causa de la crisi sanitària, la ciutat de Torrent ha tornat a viure una de les seues festivitats més arrelades i emotives: la Setmana Santa torrentina. Milers de persones, tant del propi municipi com de voltants, han participat en l’intens programa d’actes, processons i trasllats que ofereix aquesta festa declarada d’Interés Turístic Autonòmic, a excepció d’aquells previstos per al passat dia 13 abril, Dimecres Sant, ja que van ser suspesos a causa de la intensa pluja.

Així, els carrers del municipi es van tornar a omplir de color al ritme dels tambors i les cornetes, acollint, novament, a una multitud entregada a la fervent passió de la Setmana Santa de Torrent, que ens ha deixat estampes, tan tradicionals com enyorades, com ara la Plaça Major abarrotada una vegada més per a viure la Trobada Gloriosa o la solemne celebració del Sant Enterrament. D’aquesta manera, la ciutat s’acomiada fins l’any vinent de la festivitat de la Setmana Santa, que per fi ha pogut tornar a celebrar-se, per a gaudi dels torrentinos i torrentinas.

La Setmana Santa de Torrent traspassa fronteres

Els directes i vídeos elaborats amb motiu de la Setmana Santa, i compartits en les xarxes socials de l’Ajuntament de Torrent, han registrat visites i reproduccions de països pertanyents a Amèrica, Àsia, Europa o Oceania, com ara els Estats Units, la Xina, Nova Zelanda, Romania, Itàlia o França. En total, s’han reproduït més de 50.000 minuts d’aquestes peces audiovisuals, que han permés portar la Setmana Santa de Torrent a parts tan diverses del món.

