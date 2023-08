Torrent serà escenari de la Volta Ciclista a Espanya aquest setembre

El 1 de setembre, la ciutat de Torrent es prepara per a l’arribada dels corredors

De Utiel a Oliva: La setena etapa cobreix 200 quilòmetres a través de la província de València

La ciutat de Torrent es prepara per a un esdeveniment esportiu d’envergadura: serà testimoni del pas de la prestigiosa Volta Ciclista a Espanya el proper divendres 1 de setembre. Aquesta competició ciclista, coneguda internacionalment i que compta amb la participació de destacades figures tant nacionals com internacionals, farà que els corredors recorren els carrers d’aquest municipi valencià amb entusiasme i determinació.

Durant el pas per Torrent, es preveu una gran afluència de públic tant local com d’altres localitats, així com l’arribada de nombrosos mitjans de comunicació que seguiran de prop aquesta etapa de la competició. Els aficionats al ciclisme i el públic en general esperen amb anhel aquesta oportunitat única de veure d’aprop als seus ídols del ciclisme mentre competeixen al més alt nivell.

La setena etapa de la Volta Ciclista a Espanya, una de les més esperades, tindrà el seu començament a Utiel, coneguda per ser una terra de vins i tradicions. Després d’un recorregut intens i ple de reptes, la meta està situada a la bonica localitat d’Oliva, amb les seues platges i paisatges mediterranis com a teló de fons.

L’itinerari d’aquesta etapa completarà un total de 200 quilòmetres, tots ells dins de la província de València, oferint així als corredors i als espectadors una veritable mostra del paisatge, cultura i caràcter de la regió. El pas per Torrent sense dubte serà un dels moments clau d’aquesta jornada, on l’afició local tindrà l’oportunitat d’animar als seus corredors favorits i gaudir de l’espectacle del ciclisme professional.

Amb aquesta oportunitat, Torrent es posa en el mapa com a destinació d’interès esportiu, reafirmant la seua compromís amb l’esport i amb esdeveniments d’aquesta magnitud que promouen no només la pràctica esportiva, sinó també el turisme i la cultura local. La ciutat s’espera amb els braços oberts per a aquest gran dia.