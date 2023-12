Torrent sorteja cistelles de Nadal entre els clients dels mercats municipals

L’Ajuntament de Torrent, a través d’Idea’t, ha llançat una iniciativa per a fomentar i premiar les compres nadalenques en els mercats municipals de la ciutat.

Amb l’objectiu de fer costat als comerços locals s’ha anunciat sorteig de cistelles nadalenques.

Per a participar en el sorteig, els clients simplement han de realitzar les seues compres en els llocs dels mercats participants. Tant en els comerços de l’Antic Mercat com en el Mercat de Sant Gregori. Cada compra atorgarà als clients una papereta de participació, que haurà de ser completada i depositada en l’urna corresponent situada en el mateix mercat.

L’alcaldessa Amparo Folgado ha assenyalat que “volem fomentar la tradició de les compres en els nostres mercats municipals, on es pot trobar productes únics, frescos, de qualitat i amb un tracte excepcional”. Per part seua, la delegada de comerç, Sandra Fas ha afirmat que “aquesta campanya se suma a unes altres que estem realitzant complementàriament per a promocionar les compres a Torrent, des de vídeos promocionals a iniciatives com l’arbre solidari dels desitjos que s’instal·larà els dies de Nadal en els mercats”.