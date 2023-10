Folgado: “Volem millorar la seguretat dels veïns de Torrent i per a això, incrementar la il·luminació dels seus carrers, començant per l’artèria principal de la ciutat.

L’Ajuntament de Torrent està duent a terme una sèrie de proves destinades a incrementar la il·luminació en l’Avinguda al Vedat. Una de les principals artèries comercials i de trànsit de persones, de la ciutat. Aquestes iniciatives tenen com a objectiu millorar la seguretat dels veïns i potenciar l’activitat comercial en la zona.

Incrementar la lluminositat en l’Avinguda al Vedat durant les vesprades i nits

El projecte, impulsat per l’alcaldessa Amparo Folgado, cerca incrementar la lluminositat en l’Avinguda al Vedat durant les vesprades i nits. Per a això s’està estudiant diferents alternatives que no suposen un cost elevat per al consistori.

S’ha iniciat l’elaboració d’un informe amb una proposta econòmica, en la qual es preveja l’eliminació d’elements que redueixen la lluminositat. Estudi de reduir l’altura de les lluminàries perquè augmente la seua efectivitat. Incrementar la il·luminació en passos de vianants i augment de fanals i lluminàries per fanal. A més d’augmentar les hores de màxima potència, entre altres alternatives.

Anit, l’alcaldessa Amparo Folgado va recórrer l’Avinguda al Vedat al costat del regidor d’urbanisme, José Gozalvo. Tècnics municipals i de l’empresa concessionària, per a comprovar aquesta estratègia que va començar ahir mateix.

“Volem millorar la seguretat dels veïns de Torrent i per a això, incrementar la il·luminació dels seus carrers, començant per l’artèria principal de la ciutat.

La il·luminació, la instal·lació de càmeres de seguretat i el pròxim increment de la plantilla de la Policia Local són compromisos d’aquest equip de govern i que complirem”. Ha assenyalat l’alcaldessa Folgado.

L’Avinguda al Vedat és un punt neuràlgic per al comerç local i la vida nocturna de Torrent. La millora en la il·luminació és una promesa de campanya de l’alcaldessa Amparo Folgado.

L’Ajuntament busca assegurar-se que l’increment en la factura d’electricitat siga sostenible a llarg termini.

A més d’aquestes millores en la il·luminació, l’Ajuntament de Torrent té previst instal·lar 86 càmeres de seguretat en tota la ciutat en les pròximes setmanes.

Aquesta iniciativa, que busca millorar la seguretat dels veïns, adquireix una major rellevància en vista del pròxim canvi horari d’hivern. Quan els dies es tornen més curts i la necessitat d’una il·luminació adequada i seguretat es fa més evident.

D’aquesta manera, Torrent està prenent mesures concretes per a il·luminar i assegurar l’Avinguda al Vedat. Contribuint al benestar dels seus veïns i a l’auge del comerç local a la ciutat. Aquestes iniciatives reflecteixen el compromís de l’Ajuntament de Torrent amb la seguretat i el benestar dels seus habitants.