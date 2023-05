Torrent ultima l’obertura d’una nova àrea canina al carrer Mineta

Nova àrea canina al carrer Mineta

Aquest espai compta amb una superfície d’al voltant de 1.500 m², i disposa de nombrosos jocs, una font per als animals i zones de descans

L’Ajuntament de Torrent ultima els detalls de la nova àrea d’esplai caní situada al carrer Mineta, que serà oberta al públic en els pròxims dies. Aquest espai compta amb una superfície d’al voltant de 1.500 m². Disposa de nombrosos jocs per als cans com la ziga-zaga, una tanca per a salts o el clàssic tub.

També s’ha instal·lat una font perquè els animals puguen hidratar-se en els seus temps de descans. Així com nombroses papereres per a mantindre neta l’àrea canina i diversos bancs perquè les persones puguen reposar. A més, s’han habilitat dues entrades de porta doble, de manera que els animals puguen jugar amb seguretat i sense escapar de l’àrea.