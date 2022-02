Com cada any, l’Ajuntament de Torrent, a través de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, impulsa la cinquena edició de la publicació ‘Torrent, un poble ple de contes’, que recull els contes i relats presentats pels alumnes i alumnes dels col·legis de Torrent als Premis Sambori 2021, el certamen de narrativa en valencià que organitza anualment l’Escola Valenciana.



“Volem promoure la creativitat i imaginació dels xiquets i xiquetes de la ciutat, reforçant les seues ganes d’escriure i llegir en valencià”, ha assegurat la regidora d’Educació, Patricia Sáez. Igualment, l’edil ha afegit que “l’objectiu d’aquesta iniciativa és apuntalar el futur de la nostra llengua, per la qual cosa reafirmem el nostre compromís per a continuar publicant, any rere any, ‘Torrent, un poble ple de contes’.

Per això, vull agrair a les persones que ho fan possible i, especialment, a l’associació torrentina La Gavella, per la seua implicació en la promoció del valencià a la ciutat”.



Els llibres s’han fet arribar als centres participants, perquè els repartisquen als autors i autores dels textos, així com per a tindre exemplars a les biblioteques escolars. A saber, les escoles i instituts participants en l’edició 2021 han sigut: Antonio Machado, Els Terretes, Lope de Vega, Mare de Déu del Rosari Miguel Hernández, Sant Pasqual, El Drac, Pléyade, Montesino, La Marxadella, Ves-los e Vents i Tirant el blanc, amb una aportació total de 104 obres. Igualment, també es poden obtindre exemplars en l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià.

