Torrent unit per a fer front a la violència contra la dona

Xarles, tallers i esdeveniments per a totes les edats reforcen el compromís de la ciutat amb la igualtat i la sensibilització per l’erradicació de la violència contra la dona

Este 25 de novembre, Torrent ha retut homenatge a les dones víctimes de la violència amb un minut de silenci celebrat a la porta de l’Ajuntament. L’acte, que ha reunit nombrós públic, ha comptat amb la participació de l’alcaldessa Amparo Folgado, la regidora d’Igualtat, Amparo Chust, i els membres de la corporació municipal, simbolitzant la unitat del municipi enfront d’esta xacra social.

L’alcaldessa, ha subratllat la importància de treballar junts per a erradicar la violència contra les dones. “L’erradicació de la violència contra la dona és una responsabilitat col·lectiva i requerix de l’esforç de tots. Per això agraïsc la presència de tots els grups polítics municipals, mostrant la unitat de Torrent enfront d’esta realitat que afecta tantes dones en la nostra societat”, destaca Folgado.

Com a gest simbòlic, la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà esta vesprada i nit de color morat, un recordatori visible del compromís de Torrent amb la lluita per la igualtat i contra la violència contra la dona.

Enguany, la commemoració ha estat marcada per les conseqüències de la recent DANA que afecta la ciutat. Per respecte al dol que es viu als carrers i per a evitar interferir més en el trànsit, a les llançadores i les labors d’emergència, moltes de les activitats previstes s’han traslladat a la Casa de la Dona.

La Casa de la Dona no sols ha sigut un espai per a la sensibilització, sinó també un lloc de suport per als qui han patit els efectes de la DANA. Tècnics municipals i professionals especialitzats estan oferint assistència psicològica i jurídica a les famílies afectades, així com suport personalitzat a menors.

La regidora d’Igualtat, Amparo Chust, ha expressat el seu agraïment per la resposta de la ciutadania i els esforços conjunts: “En moments tan complicats, la Casa de la Dona està atenent les famílies més vulnerables en estos moments, mentres continuem visibilitzant i treballant en la lluita contra la violència cap a les dones”.

Setmana d’activitats per a la sensibilització

L’acte principal de hui no és l’únic acte destacat. Al llarg de la setmana, Torrent ha organitzat nombroses activitats per a conscienciar sobre la violència contra les dones i fomentar la igualtat. Estes iniciatives han implicat ciutadans de totes les edats i sectors socials.

Entre les activitats més significatives destaquen:

Xarrada de Marisa Escribá Crespo, sociòloga experta en tràfic d’éssers humans i explotació sexual. La seua ponència, titulada “La prostitució i les seues formes de captació”, tindrà lloc hui a les 15.30 hores en el Centre Públic d’Educació de Persones Adultes de Torrent, al carrer Sant Pasqual, 20.

Contacontes sobre igualtat, una activitat destinada als més xicotets per a fomentar el respecte i l’equitat des d’edats primerenques.

Taller de ventalls reivindicatius, liderat per Mara Escribá, que ha oferit un espai creatiu per a reflexionar sobre la igualtat de gènere.

Mesa informativa comunitària, organitzada dijous passat, on l’artista Vicky Ripary va convidar a la ciutadania a teixir un gran llaç morat com a símbol de la no violència. Esta iniciativa ha buscat implicar els veïns en un acte col·lectiu de sensibilització.

Xarrada en L’Espai Jove, a càrrec de la psicòloga juvenil Lorena Gascón, sobre les relacions de parella saludables.

Conferència de Marta Pereira, experta en violència de gènere, centrada en com abordar la temàtica de la violència contra les dones amb els fills i filles.

La programació d’activitats, dissenyada per a involucrar a tots els sectors de la població, reflectix el compromís de Torrent amb l’erradicació de la violència contra la dona. Estes iniciatives han comptat amb una elevada participació i han servit com a espais de reflexió, aprenentatge i acció comunitària.

Empara Chust ha destacat la importància d’este enfocament integral: “La lluita per l’erradicació de la violència cap a les dones no sols és una tasca institucional; necessitem la implicació de tota la societat. Cada taller, xarrada o acte simbòlic que realitzem contribuïx a sembrar consciència i fomentar un futur lliure de violència.”

Amb la il·luminació de la façana de l’Ajuntament en color habitat esta #vesprada, el minut de silenci i les activitats desenrotllades, Torrent reafirma la seua determinació de continuar avançant cap a una societat més justa, solidària i igualitària. La commemoració d’este 25 de novembre serà recordada no sols pel seu simbolisme, sinó també per la fortalesa d’una ciutat unida enfront de les dificultats, com s’ha demostrat este mes.