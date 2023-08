Torrent usa les últimes tecnologies per a previndre incendis en zones boscoses

Els agents de policia estan entrenats en l’ús de les noves càmeres de vigilància instal·lades en les zones boscoses i urbanitzacions del municipi

El sistema SIDEINFO ha sigut referència per a altres municipis en els quals els entorns urbans i boscosos conviuen estretament

Torrent, 10/08/2023. L’ús de les noves càmeres de vigilància instal·lades en les zones boscoses i algunes urbanitzacions del municipi permetrà a l’Ajuntament de Torrent millorar la seguretat en matèria d’incendis en tot el terme municipal. L’arribada d’altes temperatures d’aquesta setmana ha posat en marxa el sistema de prevenció d’incendis, de manera que els agents de policia puguen detectar qualsevol incidència amb major rapidesa i coordinar, així, un dispositiu d’urgència que actue amb la major celeritat possible.

L’ús de les últimes tecnologies servirà de protecció per a zones verdes i forestals compten amb una gran defensa davant un possible incendi, ja que, a més d’aquest entramat de vigilància controlat per la Policia Local, també està en marxa el sistema SIDEINFO, que compta amb més de 24 canons repartits per l’àrea del Vedat. Aquests canons estan preparats per a llançar aigua i humitejar el pulmó verd de la ciutat, per a així mantindre la vegetació fresca davant les altes temperatures. El regidor responsable de l’àrea de Medi Ambient, José Gozalvo, ha agraït a tot l’equip que treballa per a mantindre segures les zones verdes de Torrent, “en un dia com hui, amb alerta nivell 3 per altes temperatures, volem recordar als veïns del Vedat i de Torrent la importància de tindre un sistema com aquest.

Aquests canons s’encenen atenent criteris tècnics, quan les condicions atmosfèriques són de més de 30 graus, vents superiors a 30 km/hora i la humitat relativa és inferior al 30%, encara que també poden activar-se de manera manual”. A més, Gozalvo ha destacat que l’Ajuntament “té la voluntat de seguir amb el manteniment i la millora d’aquest sistema SIDEINFO del qual vam ser pioners en tota la Comunitat Valenciana i que ha sigut referent per a altres poblacions en les quals els entorns verds i urbans conviuen estretament”.

Per part seua, l’alcaldessa Folgado ha assenyalat que “en 2009 vam posar en marxa aquests canons d’aigua. Hui tenim 24 d’aqueixos canons dipuestos per la zona boscosa del Vedat, i més de 70 sensors que ens van indicant la situació atmosfèrica perquè, quan es produïsca aqueixa situació d’alerta, es posen en marxa com a mesura de prevenció. Però també cal recordar que la millor manera de previndre és per part de l’ésser humà, no fent foc i cuidant l’entorn”. Folgado també destaca el treball que es realitza des de l’Ajuntament: “Hem pres mesures coordinades amb protecció civil i la policia local, amb les seues càmeres i sensors. Cal unir la labor que estem fent i continuarem traslladant durant els pròxims anys en matèria de prevenció amb les brigades de neteja i manteniment. Totes les mesures són necessàries per a evitar que el nostre pulmó verd, el Vedat, estiga en perill”.

Prevenció a la Serra Perenxisa

Sobre la possibilitat de crear un sistema similar en altres zones verdes de Torrent com la Serra Perenxisa, el regidor José Gozalvo assenyala que “hi ha una pista forestal en la qual tenim la intenció d’instal·lar una infraestructura de canonades per a crear uns hidrants repartits per aquesta superfície. En cas d’emergència serà un punt de presa d’aigua per als vehicles que transitarien per aquestes sendes”.