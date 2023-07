Torrent vibra al ritme del Rockejat

Aquest cap de setmana la ciutat celebra el 20é aniversari del festival, que, un any més, farà les delícies del públic amb les actuacions de canviats de nom artistes del panorama nacional i local

Seguretat Social, Despisteu-vos o Bombai, són alguns dels noms més destacats d’aquesta edició

La ciutat de Torrent compta els segons per a tornar a cantar i ballar al ritme del Rockejat. Un dels festivals de música amb major trajectòria de la Comunitat Valenciana. Que celebrarà aquest cap de setmana, en gran, el seu 20é aniversari en l’Àgora de Parc Central. La regidor de Festes, María Fernández, no ha deixat passar l’oportunitat de convidar a la ciutadania a “gaudir de la música i la festa. Que tant abelleix en aquesta època de l’any” i recorda que “és un festival transversal, amb estils per a tots els gustos i obert a tothom, ja que l’entrada és gratuïta”.

Així, demà s’inaugurarà el festival, a partir de les 22h, amb l’actuació dels grups locals Entre Becs i Flautes i Turbo Dildos. Que seran els encarregats de calfar motors perquè isquen a l’escenari Bombai, un dels grans grups amb major projecció del país, i El Diluvi, grup alacantí de folk modern que combina diversos estils com la rumba, la cúmbia o el reggae. I com a colofó, els locals PMK, que repeteixen després d’actuar en l’anterior edició, posaran a ballar a tots els presents amb els seus eixelebrats ritmes electrònics.

El dissabte arribarà el torn de la mítica banda espanyola Seguretat Social. Que celebra el seu 40a aniversari coincidint amb la XX edició del Rockejat. Despisteu-vos, grup d’èxit consolidat en el territori nacional i amb una increïble trajectòria a la seua esquena. En companyia de les veus de Tigre, Horizon 13 i Mai i els Facinerosos, banda que també repeteix presència en aquesta edició