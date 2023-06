Torrent viu amb emoció les celebracions del Corpus Christi

Els carrers de la ciutat es van tornar a omplir de color i alegria per a la celebració d’aquesta festivitat. En la qual van participar els tradicionals personatges de la Moma, els Arquets, la Magrana o els Pastoret

Els carrers de Torrent es van engalanar aquest cap de setmana per a celebrar una de les festivitats amb major tradició de la ciutat, el Corpus Christi. Que, com cada any, va congregar a un gran nombre de veïns i veïnes per a gaudir dels seus diferents actes.

La programació va donar inici el divendres amb el concert del 51é aniversari de la Unió Musical Torrent. En la plaça de l’Església, que va ser seguit, en la nit del dissabte, per l’actuació de la Banda Simfònica del Cercle Catòlic en la mateixa plaça.

La jornada del diumenge va començar amb la tradicional eucaristia en la parròquia de l’Asunción de La nostra Senyora. Des d’on va donar inici la processó celebrada a la vesprada. Que va recórrer els limítrofs de la plaça Major. Fins a desfilar pel tapís floral confeccionat per a l’ocasió en direcció de tornada a la parròquia, com és tradició.

Prèviament, els carros havien iniciat el camí pel barri antic per a dur a terme l’enramà de la murta. Es van realitzar les tradicionals danses amb els personatges dels Arquets, la Magrana, els Pastorets, els Nanos, la Degolla, la Moma, els Cavallets i els Betes. Així mateix, també van participar en la processó els xiquets i xiquetes que enguany van prendre la comunió en les parròquies de la ciutat.