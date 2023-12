L’Escola de Balls de Saló Javier Fernández i ADISTO celebren dues gales benèfiques per Nadal

Aquest passat cap de setmana, la ciutat de Torrent s’ha il·luminat amb la màgia de la solidaritat. En acollir dues gales benèfiques i nadalenques que han reunit la ciutat en esdeveniments en els quals la música de tots els estils, ha sigut la gran protagonista.

Aquest passat cap de setmana, la ciutat de Torrent s’ha il·luminat amb la màgia de la solidaritat. En acollir dues gales benèfiques i nadalenques que han reunit la ciutat en esdeveniments en els quals la música de tots els estils, ha sigut la gran protagonista.

El dissabte a la vesprada, l’Escola de Balls de Saló Javier Fernández va enlluernar al públic en el Saló Parroquial de l’Asunción de Ntra. Sra. amb una Gala Nadalenca a benefici de ADISTO. L’escenari es va omplir d’energia i color amb diferents quadres de balls llatins. Delectant als assistents i recaptant fons per a donar suport a les iniciatives de l’associació. Així com mostrar al públic els avanços dels integrants de l’escola.

Gala pel Dia de la Discapacitat organitzada per l’Associació de Discapacitats de Torrent (ADISTO)

El diumenge de matí, l’Auditori de Torrent va ser l’escenari de la Gala pel Dia de la Discapacitat organitzada per l’Associació de Discapacitats de Torrent (ADISTO). L’edició, titulada “El son de mi tierra”. Va comptar amb la participació de diversos grups i associacions que es van unir per a fer d’aquesta gala un esdeveniment internacional i multicultural.

Entre els col·laboradors van destacar el Centre Cultural Rociero Andalús. L’Associació Gitana i Intercultural de Torrent, el Grup de Ball l’Ú i Dos, l’Assemble Coral de Veneçuela. L’associació Cultural Santa Sofia de Llevant, María Ester Pérez i l’associació Mburukuja Mayka Folklore Argentí, que es van sumar a les actuacions dels xics i xiques d’ADISTO.

La Gala va comptar amb la distingida visita de la Cònsol de Bulgària

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, va ser present en la Gala de la Discapacitat, elogiant la labor d’ADISTO pel seu incansable compromís amb la integració. Folgado va destacar que “per a ADISTO no hi ha repte impossible d’aconseguir”. Ressaltant la importància de treballar junts per a construir una societat més inclusiva. A més, la Gala va comptar amb la distingida visita de la Cònsol de Bulgària, afegint un toc internacional a l’esdeveniment solidari.

Aquestes dues gales han proporcionat moments d’alegria i entreteniment, i a més han recordat als veïns i veïnes de Torrent la importància de la solidaritat i el suport a aquells que més el necessiten.

La ciutat de Torrent continua demostrant que, en la unió i la col·laboració. A través de la música llatina, les nadales, el flamenc i amb la col·laboració dels nous torrentins. Es pot superar qualsevol obstacle i construir un futur més inclusiu i esperançador en la capital de l’Horta Sud.