Torrent vol convertir el Mercat Sant Gregori en un referent comercial, cultural i social del barri de l’Eixample

L’Ajuntament de Torrent anuncia inversions en el mercat per a millorar les parades, l’experiència de compra i la visibilitat en el barri

El Mercat Sant Gregori de Torrent es troba en un moment de plena revitalització.

L’Ajuntament continua amb el seu compromís per dinamitzar els espais comercials tradicionals i fer costat als xicotets comerciants. Amb este objectiu, el Consistori ha anunciat noves inversions per a millorar les instal·lacions i l’experiència de compra.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado i per la regidora de comerç, Sandra Fas, han visitat este divendres les instal·lacions per a informar els venedors de les pròximes actuacions.

Després de l’exitosa inauguració de la sala multiusos el mes de desembre passat, que ja acull exposicions temporals, les obres se centraran ara en la zona de les parades. Les millores atendran les peticions dels venedors i inclouen la reparació d’humitats per a garantir un espai de treball adequat per als comerciants. A més, es millorarà la imatge de les parades, creant un entorn més atractiu per als clients. D’altra banda, es renovarà el paviment.

La principal novetat és la creació d’un Coffee Corner, per al que s’habilitarà un espai destinat a la degustació de productes típics del mercat, al costat de la zona d’exposicions, creant una experiència més completa per als visitants.

Així mateix, està prevista la instal·lació d’una nova il·luminació exterior amb tecnologia LED, destacant la presència del mercat en el barri de l’Eixample i fomentant la seua visibilitat.

Aposta per la revitalització i el comerç de proximitat

L’alcaldessa Amparo Folgado, ha destacat la ferma aposta del Consistori per revitalitzar els mercats municipals: “El Mercat Sant Gregori està més viu que mai i estes noves inversions demostren el nostre compromís per millorar l’experiència dels clients i les condicions de treball dels venedors”.

Folgado ha posat l’accent en la programació cultural que s’està desenvolupant a la sala multiusos, amb la pròxima exposició “Sorolla – Luz i expressió” com a principal referent: “En només quatre mesos des de l’obertura del Espai Sant Gregori, ja hem acollit dos exposicions i la pròxima serà de Sorolla. Això demostra el dinamisme d’este espai i el seu potencial com a centre cultural i de compres de proximitat en el barri”.

Per part seua, la regidora de comerç Sandra Fas, ha assenyalat que “Les obres que escometrem responen a les peticions dels venedors i pretenen crear un mercat més atractiu, còmode i funcional.” A més, ha volgut destacar que “el Coffee Corner serà un nou espai on els clients podran disfrutar dels productes típics del mercat en un ambient agradable.”

Un mercat en constant evolució

Les obres de millora del Mercat Sant Gregori se sumen a les ja realitzades en 2023. Estes actuacions, al costat de la programació d’activitats culturals i la creació del Coffee Corner, convertiran al Mercat Sant Gregori en un referent comercial, cultural i social del barri de l’Eixample.

L’Ajuntament de Torrent, amb estes inversions, reforça el seu compromís amb el comerç de proximitat, la dinamització dels barris i la creació d’espais públics atractius i funcionals per als ciutadans.