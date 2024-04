Les festes s’inicien oficialment el dia 6 amb la tradicional “Baixà”. Finalitzen el diumenge 14 d’abril amb la “Pujà” de la Mare de Déu del Castell

Cullera ja està a punt per a celebrar unes Festes Majors. Que durant 9 dies ompliran de música, cultura i tradicions els carrers de la ciutat. Oferiran un centenar d’actes dirigits a públics de totes les edats.

El tret d’eixida el posarà el dissabte, dia 6 d’abril la tradicional “Baixà”. En la qual la imatge de la Verge serà baixada des de l’ermita del castell. En una processó nocturna fins a l’església dels Sants Joans i que culminarà amb un espectacular castell de focs artificials.

A partir de llavors, a Cullera arranquen uns dies de germanor i cultura festiva on la part més lúdica es mesclarà amb les tradicions més arrelades que defineixen a les i els cullerencs com a poble. Amb concursos de ‘Tir i Arrossegament’. Entrades de vaquetes, danses i balls populars, cant d’albaes i actes religiosos com el Rosari de l’Aurora del Raval el dia 8 d’abril. O el colofó final que suposa la “Nit de l’Aurora”, quan en la matinada del diumenge dia 14, es traslladarà la imatge de la Verge des de l’església dels Sants Joans fins a la platja de Sant Antoni, on serà custodiada per barques que fondegen enfront de la platja.

Jordi Mayor, ha fet una crida per a convidar a tots els veïns i veïnes a eixir als carrers i viure unes festes “plenes de sentiment i tradició

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha fet una crida per a convidar a tots els veïns i veïnes a eixir als carrers i viure unes festes “plenes de sentiment i tradició, que combinen el fervor i amor per la nostra manera de ser i viure les festes”. “Any rere any hem aconseguit millorar la nostra oferta festiva, i gràcies a la implicació i participació dels col·lectius socials del municipi, podem gaudir d’unes festes més dinàmiques, participatives i plurals, on totes i tots puguem sentir-nos identificats amb 100 actes en poc més d’una setmana”, ha assenyalat Mayor.

Durant les festes, l’Ajuntament de Cullera ha previst l’habilitació d’un dispositiu extraordinari de seguretat que pretén evitar qualsevol tipus d’incident i reforçar al màxim la seguretat del municipi perquè veïns i visitants puguen gaudir d’unes festes tranquil·les, extremant la precaució sobretot en moments de grans aglomeracions.

Programació musical

Durant els nou dies festius, la música és també la protagonista als carrers. Més de 20 propostes musicals per a totes les edats i de tots els estils acompanyen durant tot el dia a ciutadans i visitants. Destaquen les vetlades amenitzades per orquestres com la Montecarlo, el 12, dia de les disfresses, o la Panorama el dia 7, el tradicional Certamen Nacional de Bandes de Música Ciutat de Cullera del dia 7 d’abril o el Festival de Bandes de Cornetes i Tambors del dia 13.



El Festival Marítim del 6 d’abril comptarà amb l’actuació de La Fúmiga,

Maluks i Caramel. El dia 7 d’abril serà el torn de Azúcar Moreno i el 9 de

María del Monte.



Els concerts nocturns dels dies 10, 11 i 13 es traslladaran a l’aparcament

de la Rada, on actuaran La La Love You, Abraham Mateo, i la nit de reggeaton amb Nyno Vargas, Danny Romero i Spache Elephants.

Arts escèniques

El dia 10 es pot gaudir de l’espectacle “La teua gran banda sonora”, un xou

per a tots els públics que combina música, humor i improvisació ideal

per a passar una bona estona en família, i el dissabte 13, la reconeguda actriu

Anabel Alonso, representarà la famosa obra de teatre “La Celestina”.



A més, els dies 7, 11 i 13 se celebrarà la VIII edició de la Línia de Metroteatre de Cullera, on es podrà gaudir de 6 actuacions de microteatre en diferents formats i gèneres que es representen pel centre històric del municipi.

Pirotècnia

Els dies 6, 7, 8 10 i 14 d’abril tindran lloc les mascletades i castells de

focs artificials a càrrec de Hermanos Caballer Pirotècnics, Pirotècnia del Mediterráneo, Pirotècnia Valenciana, Pirotècnia Aitana i Pirotècnia Alpujarreña.

Programació infantil

La fira de Pasqua i Festes Majors romandrà oberta fins al 14 d’abril

en l’avinguda País Valencià i els dies 4 i 11 d’abril s’establiran preus

populars per a totes i tots.

Quant a les activitats culturals i musicals, començaran el 7 d’abril amb jocs infantils i l’espectacle de teatre “El Bosc encantat” al parc del Port. El dijous 12 tindrà lloc la festa de disfresses infantil amb Maxi Disco Infantil TikTok i el 14 se celebrarà el VIII Festival Infantil de Danses als jardins del Mercat.

Programació esportiva



Durant els dies festius estan programades activitats de tir, escacs, bàsquet o piragüisme.

A més, el dia 6 d’abril se celebrarà la Festa del Fitnes, un matí dedicat a gaudir de classes expresses de zumba, combat, gap i hiit per a tota la família.

El dia 7 d’abril a les 9 del matí eixirà la ruta senderista a l’Assud de la Marquesa, i el 10 d’abril se celebrarà el campionat de Petanca ‘Festes Patronals’.