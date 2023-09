Tot llest per al Mig Any Faller de Torrent

Milers de fallers i falleres es reuniran demà en el Àgora de Parc Central per a iniciar el compte arrere de les Falles 2024

Per primera vegada des que s’organitza, l’esdeveniment comptarà amb un Punt Violeta

Els fallers i falleres ja es preparen per a celebrar demà una nova edició del Mig Any Faller de Torrent. Una celebració única, organitzada per les comissions falleres de la ciutat en col·laboració amb l’Ajuntament i Junta Local Fallera, que congregarà en l’Àgora de Parc Central a milers de persones per a anunciar que tan sols resten sis mesos fins a les Falles 2024.



Així, la festa donarà inici a partir de les 18h amb un grup d’animació infantil. Que serà seguit per la música de DJ Héctor Martín i l’actuació del grup Va de Rumba. Posteriorment, els assistents compartiran el tradicional sopar de germanor, la recaptació del qual, juntament amb la de la rifa, es destinarà a fins benèfics.

A més, també es durà a terme una recollida d’aliments per a l’Economat de Càritas. Demostrant, una vegada més, el ferm compromís social e els fallers i falleres. I com a colofó, l’actuació de l’orquestra Matrix tancarà la vetlada.

Punt Violeta



L’àrea de la Dona de l’Ajuntament i les comissions falleres de Torrent continuen treballant en la prevenció i eliminació els elements sexistes en les festes, desenvolupant per a això diferents línies de cooperació.

Una de les principals novetats d’enguany és que l’esdeveniment comptarà per primera vegada amb un Punt Violeta, on s’atendrà qualsevol tipus de conducta de violència sexual i s’oferirà acompanyament a les persones en qüestió, a més d’oferir material divulgatiu en l’estand per a conscienciar i sensibilitzar a la població sobre aquesta problemàtica.



Igualment, el consistori i les falles continuaran col·laborant en el lliurament dels Premis Violeta durant les festes josefinas, per a premiar la labor de les comissions de Torrent darrere d’aconseguir una igualtat efectiva. No obstant això, pròximament s’anunciaran canvis en el lliurament d’aquest guardó, ja que s’introduiran importants novetats des de l’àrea de la Dona.